Hrvatski eksperti nespremni došli u Ženevu

Hratska strana je došla potpuno nespremna. Opravdali smo očekivanja koja su bila u skladu sa dokumentacojim sa kojom smo došli u Ženevu, rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

"Upravo je završeno cjelodnevno zasjedanje pred Sekretarijatom komiteta ESPOO Konvencije. Moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Opravdali smo svoja očekivanja koja su bila u skladu sa svom onom dokumentacijom sa kojom smo i došli u Ženevu", kaže Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Nakon uvodnog izlaganja izneseni su problemi koji se tiču Trgovske gore.

"Referisali smo se dokazima na nekoliko najbitnijih stvari, način i zbor lokacije, kako je ta lokacija odabrana na jedan neadekvatan način. Prilikom izbora svake lokacije morali ste imati neke rezervne lokacije s obzirom da su oni stalno koristili izraz preferentna lokacija, a svi dokazi govore suprotno da su oni nju permanentno odredili kao takvu. Referisali smo se na kršenje Hrvatske strane svih mogućih protokola, ne smo ESPOO Konvencije nego svih onih koji se tiču ove problematike u smislu upoznavanja nas potencijalno pogođene strane u BiH", rekao je ministar Vipotnik.

Prema njegovim riječima, javnost u BiH po pitanju Trgovske gore nije informisana od Hrvatske strane kao i da u opštini Dvor živi oko 3.000 stanovnika, a u potencijalno pogođenoj opštini Novi Grad 30.000 stanovnika.

Bojan Vipotnik

"Hrvatska strana je došla potpuno nespremna. Nigdje se nije moglo ni čuti na hrvatskim medijima da oni uopšte i dolaze ovdje. Da li su htjeli da minimiziraju ozbiljnost same teme , s obzirom na današnju njihovu prezentaciju, slobodno mogu reći da su pokušali da prođu između kapi kiše. Apsolutno se nisu dobro pripremili. Ponašali su se kao da ne znaju gdje su došli. Najveća njihova argumentacija se očitovala u dijeli gdje su oni konstantno citirali odredbe nekih njihovih zakona pozivajući se na to da su oni provodili procese u skladu sa svim procedurama i konstanto ponavljajući da će oni zvaničnim putem obavijestiti BiH kada izađu sa studijom o uticaju na životnu sredinu", kaže Vipotnik.

Dobra prilika za razgovor sa kolegama iz Hrvatske kao i to da su u potpunosti shvatili da imamo odličan pravni tim koji je uspio da iznese vrlo dragocjene primjedbe oko toga u kojoj je mjeri se Hrvatska ne pridržava ESPOO Konvencije, pojašnjava Zoran Drače, član ekspertskog tima.

"Mislim da smo ukazali na nekoliko propusta kada se gradi nešto što se zove nuklearno postrojenje koje ima izuzetno regulisanu međunarodnu praksu. U Hrvatskom timu nije bilo adekvatnog predstavnika nuklearnog regulatora koji bi trebalo da bude tijelo koje daje sve dozvole počevši od lokacije do dozvole za gradnju, probni rad i dozvole za operativni rad. Zašto ovo postrojenje ne bi trebalo da bude na granici sa BiH? Zato što nije u redu da postrojenja stavljaju bilo gdje na 800 metara od granice druge države", rekao je član ekspertskog tima.

Sva istraživanja koje su do sada rađena sa bosanske strane ukazuju da samo zemljište nije najpogodnije za lokaciju kao nešto što bi se zvalo dugoročno skladištenje nuklearnog otpada, pojašnjava Drače.

Zoran Drače

"Ono što je karakteristika nuklearnih postrojenja je da se uvijek se rade sigurnosne analize koje polaze od najgorih kombinacija pretpostavke, može biti teroristički napad, pad aviona na skladište, bombardovanje skladišta i onda se pravi proračun kakve bi posljedice bile ukoliko radio nukleidi koji postoje u tom otpadu koliko se oni pomjeraju po tlu, vazduhu i površinskim i podzemnim vodama. Mi treba da dobijemo rezultate tih analiza koje Hrvatska treba da sprovede i oni su nam rekli da ih sprovode. Ono što je na nama je da utvrdimo da li je to sprovedeno solidno i u kojoj mjeri opasnost postoji", kaže član ekspertskog tima.

Danas je urađen dobar posao, sati na današnjem razgovoru nisu uzalud potrošeni, kaže Mario Crnković, član delegacije BiH.

Mario Crnković

"Mislim da Implementacioni komitet ESPOO Konvencije neće ostati imun na sve ovo što je danas rečeno. Sve ovo što smo govorili ima utemeljenje u argumentima. To nisu neka tumačenja nego realne stvari koje ne mogu oboriti tek tako. Još onda kad smo čuli kako su pripremali situaciju, pripremali su je na način da su neformalnim saznanjima dolazili do podataka iz BiH. To je nešto što je šokantno i govori i više nego što je dovoljno", kaže Crnković, član delegacije BiH.

Borislav Bojić

Očigledno se vidjelo da smo došli sa činjenicama koje su apsolutno neoborive , na koje Hrvatska nije mogla da iznese odgovore te je dobila zadatak od člana ESPOO Komiteta da u pisanoj formi odgovori na pitanja, pojašnjava Borislav Bojić, koordinator Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru.

"Poslije njihovih odgovora slijede analize ESPOO Komiteta. Ono što očekujemo je da ćemo imati nacrt preporuka ESPOO Komiteta, koje ćemo mi razmatrati u BiH, odnosno u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a onda ćemo imati razmatranje od strane Hrvatske nakon čega slijede preporuke ESPOO Komiteta. Naš zadatak je da nastavimo našu borbu", kaže Bojić.