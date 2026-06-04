Šokantan slučaj zelenašenja: Zbog pozajmice od 20.000, žrtvi oteli oko dva miliona evra

Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su godinama zelenaškim kamatama, prijetnjama i prinudom od jednog Ulcinjanina i njegove porodice iznudili gotovo dva miliona evra, iako je dug, prema navodima istrage, počeo pozajmicom od 20.000 evra.

Policija je, u saradnji sa tužilaštvom, rasvijetlila slučaj zelenaštva i kamataških kandži, spasivši ulcinjsku porodicu, koja je, kako se sumnja, zbog početnog duga od 20.000 evra, ojađena za oko dva miliona evra.

U toj akciji, prema saznanjima Vijesti, uhapšeni su Petar Kusovac (33), Goran Vuković (47) i Dragan Ivanović (58).

Ivanović je, prema saznanjima Vijesti, dugogodišnji vlasnik lanca kladionica.

Kusovac i Vuković uhapšeni su u nedjelju u Ulcinju i već su po odluci sudije sprovedeni u Istražni zatvor, a Ivanović je slobode lišen juče, u nastavku te istrage.

Iz Uprave policije Vijestima je zvanično odgovoreno da su službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Ulcinju i Podgorici, preduzimajući intenzivne i kontinuirane aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i dokazivanju krivičnog djela zelenaštvo, “identifikovali i lišili slobode tri lica osumnjičena za izvršenje krivičnih djela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti, izvršena na štetu više lica”.

Pokušali da iznude novac

Prethodno, ulcinjskoj policiji prijavljeno je da su u taj grad stigli Kusovac i Vuković, koji su uz prijetnje pokušali da iznude od njih pola miliona evra.

"Lišena su slobode tri lica iz Podgorice: P.K. (33) i G.V. (47) zbog sumnje da su izvršili krivična djela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti, te D.I. (58) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo. Naime, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj postupali su po prijavi oštećenog lica zbog sumnje na izvršeno krivično djelo zelenaštvo, kojim su, kako se sumnja, osumnjičena lica pribavila protivpravnu imovinsku korist na štetu oštećenog u iznosu od skoro 2.000.000 evra na ime navodnog duga - zelenaške kamate, te su u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju preduzeli sve potrebne mjere i radnje i prikupili obavještenja od više lica. Daljim postupanjem službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prikupljena su dodatna obavještenja i dokazi, koji su rezultirali lišenjem slobode lica D.I. te podnošenjem krivične prijave protiv navedenih lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zelenaštvo u saizvršilaštvu", kazali su iz policije.

Iz te institucije objasnili su da su osumnjičeni oštećenom, kako se sumnja, pozajmili 20.000 evra uz ugovorenu zelenašku kamatu:

Oštećeni prodao imovinu da plati dug

"Nakon čega su ga kroz sistem sportskog klađenja dodatno zaduživali i primoravali da im isplaćuje značajne i višestruke novčane iznose tzv. 'penale', te su mu do kraja maja 2026. godine obračunali dug od oko 500.000 evra, uz prijetnje kojima su pokušali izvršiti naplatu i od njegove porodice. Oštećeni je, u međuvremenu, jednom od osumnjičenih, pod pritiskom, prenio u vlasništvo stan vrijednosti oko 400.000 evra, te prodao više nekretnina u Podgorici ukupne vrijednosti oko 300.000 evra ispod tržišne cijene i isplatio oko 150.000 evra na ime navodnog duga".

Prijetili roditeljima žrtve

Iz UP objašnjavaju da su Vuković i Kusovac uhapšeni u Ulcinju i da im se na teret stavlja i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti izvršeno na štetu roditelja oštećenog.

"Sumnja se da su ova lica prije nekoliko dana, uz upotrebu hladnog oružja, uputila prijetnje po život i tijelo roditeljima oštećenog lica u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju. Od osumnjičenih je privremeno oduzeto vozilo visoke klase - marke Mercedes G, radi daljih vještačenja i provjera. Licima P.K. i G.V. je od strane sudije za istragu određen pritvor, te su isti sprovedeni u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Lice D.I. je, po nalogu nadležnog tužioca, lišeno slobode i biće u zakonskom roku sprovedeno na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici", navode iz policije.

Poručuju da će njihovi službenici, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, nastaviti aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju tog složenog oblika kriminaliteta:

"Kao i na procesuiranju svih lica uključenih u izvršenje krivičnih djela, te pozivaju oštećene građane da prijave ovakve i slične slučajeve nadležnim organima".