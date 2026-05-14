Trgovska gora: Hrvatska će Studiju o uticaju na životnu sredinu objaviti krajem godine

14.05.2026 16:55

Foto: ATV

BiH i Hrvatska suočavaju se u Ženevi pred Komitetom Espoo koji posmatra negativne prekogranične uticaje zbog planirane izgradnje odlagališta nuklearnog otpada iz elektrane Krško na Trgovskog gori.

Hrvatska je već krenula sa aktivnostima na ovoj lokaciji, a Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu još uvijek nije objavljena. Prema nezvaničnim saznanjima ATV, Hrvatska Studiju planira objaviti krajem ove godine.

Mersiha Pozder, federalna ministarka turizma i okoliša, kaže za ATV da je ponosna što je dio delegacije BiH koja je na visini zadatka i da je važno uključiti sve u ovu diskusiju.

"Danas smo najviše govorili o procjeni uticaja na okolinu. Sve su to uticaji koje možemo osjetiti prekogranično i ugrožen je veći broj lokalnih zajednica budući da se radi o gradnji kilometar od granice", kaže Pozder.

Emir Dizdarević, predsjedavajući Ekspertskog tima i zamjenik direktora Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, kaže za ATV da je ovo prilika da se raspravi o svakom pitanju pojedinačno.

"Mislim da sve ovo ima jednu transparentnost i otvorenost prema informacijama koje i mi dobijamo i slažemo kompletnu sliku. Ako izdaju dozvole za gradnju ovog objekta, Ekspertskom timu je važno da se sve dokaže i oni će dati svoje mišljenje. Odnosno, da li se rezultati koje je Hrvatska dobila u izradi studije uticaja na okolinu, slažu sa rezultatima koje mi imamo. To je kompleks koji ima zajedničke odlike, dijeli ga rijeka i treba svi ti rezultati da se poklope", Dizdarević.

U uvodnom obraćanju ministar Bojan Vipotnik, kao šef delegacije BiH, je naglasio da je Hrvatska već preduzela aktivnosti na toj lokaciji, uključujući rušenje i pripremne radove, i istovremeno usvojila poseban zakonski okvir za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom.

"Zajedno sa isporukom skladišnih kontejenera, finansijskim planiranjem i dugoročnim infrastrukturnim pripremama ove mjere ukazuju da je lokacija u stvari već određena prije završetka postupka procjene uticaja na životnu sredinu, dok, istovremeno, Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu još uvijek nije objavljena", naveo je ministar Vipotnik, između ostalog, ističući da Hrvatska nije vodila računa o mogućem uticaju na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, te da se BiH oštro protivi ovom zahvatu jer predmetna lokacija ne ispunjava osnovne parametre za skladištenje bilo kakvog, a naročito ne opasnog otpada.

Na marginama sučeljavanja sa Hrvatskom, ministar Vipotnik će se sastati sa izvršnim sekretarom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Tatjanom Molčean.

Očekuje se da će sastanku prisustvovati i Elena Santer, sekretar ESPOO Konvencije i Protokola o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA).

