Sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma iz reda Hrvata i Srba, nakon čega je zamjenik predsjedavajućeg Doma Nikola Špirić objasnio da delegati iz SNSD-a nisu spremni da ih bilo ko pretvara u publiku.

Špirić je sa skupštinske govornice rekao da je Klub Srba na jutrošnjem Kolegijumu tražio da se prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona ne razmatraju po hitnoj, već po redovnoj proceduri kako bi mogli da djeluju amandmanski.

"Nismo spremni da nas bilo ko pretvara u publiku u Domu naroda. Ako postoji mogućnost da radite bez Kluba Srba, želim vam uspješan rad", poručio je Špirić i dodao da Klub Srba stoji na raspolaganju kad god postoji dobra volja da se razgovara o svakom pitanju.

On je ponovio da "pokušaj prenosa većine iz Predstavničkog doma u Dom naroda nije moguć", ocijenivši da će i ostali to razumjeti, prenosi Srna.

"Nismo spremni da damo kvorum za raspravu o zakonima koja nas pretvara u publiku", zaključio je Špirić.

Prekidu sjednice prethodila je podrška većine delegata, bez predstavnika SNSD-a i HDZ BiH, zahtjevu za razmatranje po hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH, zbog čega je predsjedavajući Kluba Srba Sredoje Nović zatražio pauzu, nakon koje je konstatovano da nema kvoruma za rad.

Prethodno je tokom rasprave o hitnoj proceduri Nović rekao da su delegati iz SNSD-a za to da se ovi zakoni razmatraju u redovnoj proceduri kako bi mogli predložiti amandmane, čime bi doprinijeli da u nekom narednom periodu budu usvojeni.