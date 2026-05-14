Sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma

Autor:ATV
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma iz reda Hrvata i Srba, nakon čega je zamjenik predsjedavajućeg Doma Nikola Špirić objasnio da delegati iz SNSD-a nisu spremni da ih bilo ko pretvara u publiku.
Špirić je sa skupštinske govornice rekao da je Klub Srba na jutrošnjem Kolegijumu tražio da se prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona ne razmatraju po hitnoj, već po redovnoj proceduri kako bi mogli da djeluju amandmanski.
"Nismo spremni da nas bilo ko pretvara u publiku u Domu naroda. Ako postoji mogućnost da radite bez Kluba Srba, želim vam uspješan rad", poručio je Špirić i dodao da Klub Srba stoji na raspolaganju kad god postoji dobra volja da se razgovara o svakom pitanju.
On je ponovio da "pokušaj prenosa većine iz Predstavničkog doma u Dom naroda nije moguć", ocijenivši da će i ostali to razumjeti, prenosi Srna.
"Nismo spremni da damo kvorum za raspravu o zakonima koja nas pretvara u publiku", zaključio je Špirić.
Prekidu sjednice prethodila je podrška većine delegata, bez predstavnika SNSD-a i HDZ BiH, zahtjevu za razmatranje po hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH, zbog čega je predsjedavajući Kluba Srba Sredoje Nović zatražio pauzu, nakon koje je konstatovano da nema kvoruma za rad.
Prethodno je tokom rasprave o hitnoj proceduri Nović rekao da su delegati iz SNSD-a za to da se ovi zakoni razmatraju u redovnoj proceduri kako bi mogli predložiti amandmane, čime bi doprinijeli da u nekom narednom periodu budu usvojeni.
