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Slučaj državljanina BiH u Keniji razotkrio korupciju među državnim službenicima

Autor:

ATV
03.06.2026 22:54

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Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима
Foto: Unsplash

Izdavanje kenijske lične karte strancu koji tvrdi da je nikada nije ni tražio razotkrilo je korupciju u kenijskoj kancelariji za izdavanje ličnih dokumenata.

Kako prenose kenijski mediji, u centru pažnje, ni kriv ni dužan, našao se Z.G., državljanin Bosne i Hercegovine, koji je pred Visokim sudom izjavio da mu je uručena kenijska lična karta nakon što je podnio zahtjev samo za boravišnu dozvolu.

Sudija Roselin Ekirapa Aburili upozorila je da slabosti u sistemu registracije ugrožavaju integritet ličnih dokumenata Kenijaca.

Problem izdavanja kenijskih ličnih karata, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih strancima nije ništa novo u Keniji. Godinama su službenici registracije optuživani da olako dijele identifikacione dokumente.

Olako izdavanje dokumenata

Još 2014. tadašnji ministar zdravlja Aden Duale optužio je senatora Otiena Kajvanga (u međuvremenu preminulog) da je tokom svog mandata u Ministarstvu imigracije ilegalno izdao 500.000 ličnih identifikacionih dokumenata strancima. Iako Duale nikada nije iznio dokaze, stranci su posljednjih godina hapšeni sa kenijskim ličnim dokumentima.

Da stvar bude gora, čak se tvrdi da i pripadnici Snaga za brzu podršku (RSF), koje se bore protiv sudanske vojske, posjeduju kenijske pasoše.

Kako mediji prenose, čini se da su kenijski identifikacioni dokumenti postali dostupni svima. Neki od onih koji bi trebalo da garantuju da se izdaju isključivo Kenijcima i podobnim strancima zaboravili su na svoju dužnost zbog novčane koristi.

Hapšenje pet službenika Nacionalnog biroa za registraciju u januaru zbog nezakonitog izdavanja ličnih karata bio je korak ka čišćenju redova od pohlepnih službenika, prenose mediji, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Državljanin BiH

korupcija

hapšenje

Lična karta

Kenija

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