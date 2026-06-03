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Najzdravija večera na svijetu: Sprema se za 5 minuta, pomaže pri mršavljenju

Autor:

ATV
03.06.2026 22:53

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Најздравија вечера на свијету: Спрема се за 5 минута, помаже при мршављењу
Foto: Pexels.com

Mnogi preskaču večeru, ali tu griješe, smatraju stručnjaci. Ovo ukusno jelo munjevitom brzinom skida salo. Najzdravija večera sprema se samo za pet minuta.

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.

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Upravo i mnogi nutricionisti tvrde da večera treba da bude najlaganiji obrok, a tu se pre svega misli ne toliko na količinu unesene hrane, koliko na sadržaj i namirnice koje se lako vare.

Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.

Sastojci:

  • 1 cijelo jaje
  • 3 bjelanca
  • svježi vlasac
  • 1 kašičica peršuna
  • 1 kašičica bosiljka
  • 1 kašičica majčine dušice
  • malo soli
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Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Isjeckajte svježi vlasac, izmutite jaje i bjelanca i dodajte ostale začine. Zagrijte tiganj na ringli i napravite kajganu. Ovo je najzdravija večera koju ćete brzo pripremiti, prenosi Glas Srpske.

Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udjela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

večera

zdrava ishrana

Hrana

zdravlje

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