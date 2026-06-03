Najzdravija večera na svijetu: Sprema se za 5 minuta, pomaže pri mršavljenju

Mnogi preskaču večeru, ali tu griješe, smatraju stručnjaci. Ovo ukusno jelo munjevitom brzinom skida salo. Najzdravija večera sprema se samo za pet minuta.

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.

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Upravo i mnogi nutricionisti tvrde da večera treba da bude najlaganiji obrok, a tu se pre svega misli ne toliko na količinu unesene hrane, koliko na sadržaj i namirnice koje se lako vare.

Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.

Sastojci:

1 cijelo jaje

3 bjelanca

svježi vlasac

1 kašičica peršuna

1 kašičica bosiljka

1 kašičica majčine dušice

malo soli

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Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Isjeckajte svježi vlasac, izmutite jaje i bjelanca i dodajte ostale začine. Zagrijte tiganj na ringli i napravite kajganu. Ovo je najzdravija večera koju ćete brzo pripremiti, prenosi Glas Srpske.

Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udjela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.