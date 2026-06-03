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Tramp najavio učešće na samitu G7 u Francuskoj

Autor:

ATV
03.06.2026 22:25

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Предсједник САД-а Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj.

"Ići ću na G7 u Francuskoj, odmah nakon UFC događaja koji će biti jedna od najzabavnijih noći u američkoj istoriji", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".

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Samit G7 pod francuskim predsjedavanjem održaće se od 15. do 17. juna u francuskom ljetovalištu Evijan le Ben na obali Ženevskog jezera.

Najveći UFC događaj održava u nedjelju, 14. juna na travnjaku Bijele kuće u Vašingtonu.

(SRNA)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Francuska

G7

samit G7

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