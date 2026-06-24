Vulić: Izetbegovićev poziv na primjenu sile protiv Dodika potez očajnika

Autor:ATV redakcija
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Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da prijetnje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića i njegov poziv na primjenu sile prema predsjedniku Miloradu Dodiku predstavljaju potez očajnika jer ga ne može pobijediti u političkoj areni.
"Milorad Dodik smeta jer je branilac hrišćanskih vrijednosti i suvereniteta od naleta islamske dominacije i radikalizacije", rekla je Vulićeva za Srnu.
Ona je navela da Izetbegović odavno nema snagu i da je otvorio previše frontova, te napomenula da se ne treba zaboraviti da svi živimo u novom multipolarnom svijetu.
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"BiH može biti dejtonska, a ne Bakirova islamska republika. Milorad Dodik je naša snaga, sila i energija. Sve što Bakir nema i nije", poručila je Vulićeva.
Ona je dodala da je ljubav naroda prema Republici Srpskoj i njenim institucijama jača od svake mržnje i pokušaja političke diskvalifikacije Dodika.
Izetbegović je sinoć gostujući na Federalnoj televiziji izjavio da se Dodik "nekom silom mora riješiti".
(Srna)
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