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Prijem u Vladi Srpske za učenike i nastavnike sa Kosmeta

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 12:24

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У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци уприличен је свечани пријем за 550 ученика и просвјетних радника са Косова и Метохије који бораве у Српској у оквиру програма "Спојимо дјецу Косова и Метохије
Foto: ATV/Branko Jović

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci upriličen je svečani prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

Prijemu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Osim učenika i nastavnika sa Kosmeta, prijemu su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica iz Republike Srpske, direktori škola, prosvjetni radnici.

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U okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Meohije i Republike Srpske" ove godine oko 800 mališana i njihovih nastavnika sa Kosmeta boravi od 19. do 26. juna u 20 gradova i opština Republike Srpske.

Gosti sa Kosmeta smješteni su u Trebinju, Foči, Istočnom Novom Sarajevu, Istočnoj Ilidži, Vlasenici, Zvorniku, Bijeljini, Šamcu, Brodu Modriči, Petrovu, Tesliću, Prnjavoru, Čelincu, Gradišci, Banjaluci, Laktašima, Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Prijedoru.

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Djeca sa Kosova

Djeca sa Kosmeta

Siniša Karan

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

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