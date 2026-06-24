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Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u zgradi

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 12:06

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Žena iz pokrajine Štajerska na sjeveroistoku Slovenije izazvala je požar u stambenoj zgradi nakon što je zaspala sa upaljenom cigaretom, a dim se proširio kroz cijeli objekat, saopštila je danas policija.

Celjski policajci dobili su prijavu da je stambena zgrada ispunjena dimom, a po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da je stanarka zaspala držeći upaljenu cigaretu, nakon čega se zapalio dušek, prenosi Maribor info.

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Ženi je ukazana medicinska pomoć.

Policija je najavila da će protiv nje podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinila krivično djelo izazivanja opšte opasnosti.

(Tanjug)

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Slovenija

cigarete

požar

Vatrogasci

zgrada

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