Žena zaspala sa upaljenom cigaretom, pa izazvala požar u zgradi

Autor:ATV redakcija
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Žena iz pokrajine Štajerska na sjeveroistoku Slovenije izazvala je požar u stambenoj zgradi nakon što je zaspala sa upaljenom cigaretom, a dim se proširio kroz cijeli objekat, saopštila je danas policija.
Celjski policajci dobili su prijavu da je stambena zgrada ispunjena dimom, a po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da je stanarka zaspala držeći upaljenu cigaretu, nakon čega se zapalio dušek, prenosi Maribor info.
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Ženi je ukazana medicinska pomoć.
Policija je najavila da će protiv nje podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinila krivično djelo izazivanja opšte opasnosti.
(Tanjug)
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