Novi detalji horora: Tuča kod groblja završila tragično

Jedan muškarac je umro, a drugi je uhapšen nakon tuče u Zadru, saopšteno je iz tamošnje policije.

Mediji su sada iznijeli nove detalje horora.

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"Jutros smo vidjeli policiju, ali tokom noći ništa nismo čuli. Vidjeli smo automobil na putu, ali ga ne prepoznajemo. Ne znamo ko je žrtva, da je iz našeg kvarta, pretpostavljamo da bi znali", rekle su komšije koje žive 20-ak metara od mjesta užasa u Zadru za "24sata".

Portal piše da je do tuče došlo na gradskom predjelu Bokanjac, u blizini groblja.

Kako je policija objavila dojavu o tuči dvojice muškaraca dobili su sinoć u 23:44, a dolaskom na mjesto događaja na tlu su zatekli povrijeđenog muškarca.

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"Ljekarska pomoć 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže povrijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opštu bolnicu Zadar gdje je tokom noći preminuo", rekli su iz policije.

Muškarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem, objavila je policija, odmah je uhapšen na mjestu događaja. Odveden je u prostorije policije, gdje je u toku kriminalističko istraživanje koje policija provodi u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom u Zadru.