Poznato ko je povrijeđen u udesu kod Čelinca

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče, 23. juna, oko 16 časova povrijeđena je žena N.K. iz Kotor Varoša koja je upravljala vozilom citroen, te tročlana porodica iz Teslića u automobilu folksvagen, G.S., M.S. i D.S.

U ovom udesu učestvovalo je i teretno vozilo mercedes, odnosno mikser za beton, kojom je upravljao D.M. iz Čelinca.

"Službenici Policijske stanice Čelinac izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila juče oko 16 časova na magistralnom putu Banjaluka – Čelinac – Kotor Varoš", saopšteno je iz banjalučke policije.

Povrijeđeni vozači i putnici nakon sudara tri vozila

Kako je navedeno, povrede su zadobili vozači navedenih vozila, kao i lica M.S. i D.S. oba iz Teslića, putnici u vozilu folksvagen.

"Licu D.M. ukazana ljekarska pomoć na licu mjesta, dok je ostalim povrijeđenim licima ljekarska pomoć ukazana na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", stoji u saopštenju.

Saobraćaj bio obustavljen pet sati

Prema saznanjima "Nezavisnih", na ovoj dionici puta je saobraćaj bio obustavljen pet sati. Tek oko devet časova je pušten saobraćaj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio policijskim službenicima da izvrše uviđaj te da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog d‌jela ugrožavanje javnog saobraćaja.

Hronika Oglasio se UKC RS o udesu kod Čelinca

Kako je potvrđen za "Nezavisne novine", u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC) juče su nakon saobraćajne nezgode u Čelincu, primljene tri osobe, od kojih su dvije operisane.

Naveli su i da se povrijeđeni trenutno nalaze na liječenju u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.

"Jedan pacijent je, nakon obavljenih dijagnostičkih pretraga, otpušten uz terapijske preporuke, dok su dva pacijenta hospitalizovana u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju", rečeno je iz UKC RS.

Podsjetimo, težak udes dogodio se juče na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, a na terenu su bili i pripadnici policije i Službe hitne pomoći.