Logo

Poznato ko je povrijeđen u udesu kod Čelinca

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 11:09

Komentari:

0
Познато ко је повријеђен у удесу код Челинца
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče, 23. juna, oko 16 časova povrijeđena je žena N.K. iz Kotor Varoša koja je upravljala vozilom citroen, te tročlana porodica iz Teslića u automobilu folksvagen, G.S., M.S. i D.S.

U ovom udesu učestvovalo je i teretno vozilo mercedes, odnosno mikser za beton, kojom je upravljao D.M. iz Čelinca.

"Službenici Policijske stanice Čelinac izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila juče oko 16 časova na magistralnom putu Banjaluka – Čelinac – Kotor Varoš", saopšteno je iz banjalučke policije.

Povrijeđeni vozači i putnici nakon sudara tri vozila

Kako je navedeno, povrede su zadobili vozači navedenih vozila, kao i lica M.S. i D.S. oba iz Teslića, putnici u vozilu folksvagen.

"Licu D.M. ukazana ljekarska pomoć na licu mjesta, dok je ostalim povrijeđenim licima ljekarska pomoć ukazana na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", stoji u saopštenju.

Saobraćaj bio obustavljen pet sati

Prema saznanjima "Nezavisnih", na ovoj dionici puta je saobraćaj bio obustavljen pet sati. Tek oko devet časova je pušten saobraćaj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio policijskim službenicima da izvrše uviđaj te da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog d‌jela ugrožavanje javnog saobraćaja.

УКЦ-БЛ-26092025

Hronika

Oglasio se UKC RS o udesu kod Čelinca

Kako je potvrđen za "Nezavisne novine", u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC) juče su nakon saobraćajne nezgode u Čelincu, primljene tri osobe, od kojih su dvije operisane.

Naveli su i da se povrijeđeni trenutno nalaze na liječenju u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.

"Jedan pacijent je, nakon obavljenih dijagnostičkih pretraga, otpušten uz terapijske preporuke, dok su dva pacijenta hospitalizovana u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju", rečeno je iz UKC RS.

Podsjetimo, težak udes dogodio se juče na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, a na terenu su bili i pripadnici policije i Službe hitne pomoći.

policija rs

Hronika

Oglasila se policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro prevezeno na UKC

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

povrijeđeni

udes

Čelinac

Kotor Varoš

Komentari (0)

Više iz rubrike

Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца

Hronika

Oglasio se UKC RS o udesu kod Čelinca

3 h

0
Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

Hronika

Banjalučanin odbio test na drogu, pa završio iza rešetaka

4 h

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Oglasila se policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro prevezeno na UKC

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

4 h

0

  • Najnovije

14

19

Poznato stanje dječaka kog je pregazio traktor: Naredni sati su presudni

14

12

Šta građanima donosi novi sistem ekspresnog plaćanja?

14

06

Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

14

06

Novi detalji tragedije kod Banjaluke: Vozač doživio srčani?

14

00

Dodik: Nastavljamo ulagati u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima