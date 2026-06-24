Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Muškarac iz Zavidovića čiji su inicijali J.A. /41/ predat je Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona zbog sumnje da je iz nehata ubio pedesetosmogodišnjaka koji je preminuo nakon pada tokom tuče u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića.
Obdukcijom je potvrđena uzročno-posljedična veza između pada i smrti muškarca, zbog čega je djelo kvalifikovano kao ubistvo iz nehata.
Region
Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda
Policijska uprava Zavidovići obaviještena je u ponedjeljak da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno tuče, tokom koje je pedesetosmogodišnjak pao i zadobio povrede od kojih je preminuo.
Uviđaj su obavili dežurni kantonalni tužilac i pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
36 min0
Hronika
54 min0
Društvo
56 min0
Svijet
1 h0
Hronika
54 min0
Hronika
1 h0
Hronika
14 h0
Hronika
15 h7
Najnovije
09
59
09
50
09
46
09
36
09
34
Trenutno na programu