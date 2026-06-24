Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

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Muškarac iz Zavidovića čiji su inicijali J.A. /41/ predat je Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona zbog sumnje da je iz nehata ubio pedesetosmogodišnjaka koji je preminuo nakon pada tokom tuče u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića.

Obdukcijom je potvrđena uzročno-posljedična veza između pada i smrti muškarca, zbog čega je djelo kvalifikovano kao ubistvo iz nehata. Region Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda Policijska uprava Zavidovići obaviještena je u ponedjeljak da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno tuče, tokom koje je pedesetosmogodišnjak pao i zadobio povrede od kojih je preminuo. Uviđaj su obavili dežurni kantonalni tužilac i pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. (SRNA)

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