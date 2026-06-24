Opomena pred sezonu radova: Vatrogasci apeluju na poljoprivrednike

Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac Slobodan Milovanović apelovao je da poljoprivrednici ne spaljuju žetvene ostatke i nisko rastinje zbog povećanog rizika od požara.

Milovanović je rekao Srni da vatrogasci imaju mnogo posla jer pokrivaju tri opštine Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar, navodeći da su od januara do juna ugasili 35 požar i imali 62 intervencije prilikom saobraćajnih nezgoda.

On je naveo da su gasili požare na niskom rastinju, objektima, dotrajalim elektro-instalacijama i dimnjacima.

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Milovanović kaže da zabrinutost izazivaju i požare na deponijama, podsjećajući da su nedavno ugasili veliki požar na deponiji u Pelagićevu.

/SRNA/