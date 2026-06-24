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Trebinjac uhapšen nakon incidenta u kladionici: Lomio inventar i prijetio radnici

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:17

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Требињац ухапшен након инцидента у кладионици: Ломио инвентар и пријетио радници
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Trebinje uhapsili su lice inicijala Đ.O. iz Trebinja, zbog sumnje da je počinilo krivična djela Ugrožavanje sigurnosti i Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, potvrđeno je za ATV iz PU Trebinje.

Đ.O. se sumnjiči da je oštetio inventar u jednoj kladionici u trebinjskom naselju Gorica, nakon čega je prijetio radnici.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog slučaja.

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hapšenje

incident

Trebinje

PU Trebinje

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