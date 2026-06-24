Trebinjac uhapšen nakon incidenta u kladionici: Lomio inventar i prijetio radnici

Policijski službenici Policijske stanice Trebinje uhapsili su lice inicijala Đ.O. iz Trebinja, zbog sumnje da je počinilo krivična djela Ugrožavanje sigurnosti i Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, potvrđeno je za ATV iz PU Trebinje.

Đ.O. se sumnjiči da je oštetio inventar u jednoj kladionici u trebinjskom naselju Gorica, nakon čega je prijetio radnici.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a policijski službenici nastavljaju dalji rad na dokumentovanju ovog slučaja.