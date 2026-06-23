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Čehinja poginula u padu s motocikla u Drvaru: Sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

23.06.2026 18:52

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Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион
Foto: Envato/bialasiewicz

Na području Drvara danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginula 24-godišnja češka državljanka, potvrđeno je iz Policijske uprave Drvar.

Policiji je u 12:15 sati prijavljeno da d‌jevojka, vozeći motocikl u mjestu Crljivica, udarila u motocikl ispred nje, koji je vozio njen otac, također češki državljanin, piše Kliks.

Od siline udara je odletjela pod kamion i poginula je na mjestu nesreće.

Njenom ocu je ukazana ljekarska pomoć.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Drvar

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