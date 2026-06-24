Raste broj preminulih od ebole

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i medije.
U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 časa zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom.
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Iz Ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1.094.
U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3 odsto.
(SRNA)
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