Raste broj preminulih od ebole

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 časa zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom.

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Iz Ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1.094.

U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3 odsto.

(SRNA)