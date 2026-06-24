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Raste broj preminulih od ebole

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 09:04

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Ебола
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 časa zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom.

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Iz Ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1.094.

U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3 odsto.

(SRNA)

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kongo

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