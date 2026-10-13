U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 d‌jevojčica i 14 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Gradišci, dvije u Trebinju, a jedna beba u Prijedoru.

U Banjaluci je rođeno pet d‌jevojčica i četiri d‌ječaka, u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Gradišci po dva d‌ječaka i po jedna d‌jevojčica, u Trebinju d‌ječak i d‌jevojčica, a u Prijedoru jedan d‌ječak.

Društvo UKC Srpske: Pacijenti od danas mogu da se jave u novi objekat onkologije

Poroda nije bilo u Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.