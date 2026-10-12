Prognoza poznatog meteorologa: Stižu hladne noći, a evo kada se očekuje i snijeg

Narednih dana očekuje nas vrijeme malo hladnije od prosjeka i uglavnom suvo, dok će do srijede biti vjetrovito, a noći vrlo hladne.

Oko 17. oktobra nakratko se očekuje malo toplije vrijeme, dok bi oko 20. oktobra, uz novo zahlađenje, planine regiona mogle dobiti prvi konkretniji snijeg ove jeseni.

Prema prognozi poznatog meteorologa Marka Čubrila, u toku ponedjeljka sa sjeverozapada će se preko naših krajeva premještati još jedan slab, hladan front, koji će donijeti prolazno naoblačenje i samo ponegdje slabu kišu.

Sjeverozapadni vjetar tokom dana biće u pojačanju, a dnevna temperatura kretaće se od 14 do 17 stepeni Celzijusa.

U utorak je slaba kiša moguća na jugoistoku Srbije, dok bi do petka uglavnom bilo suvo, ali svježe, a u početku i vrlo vjetrovito. Duvaće pojačan sjeverni vjetar, dok se duž obale očekuje bura.

Noći će biti vrlo hladne, uz minimalne temperature od nula do 10 stepeni Celzijusa, pa je, osim na planinama, prizemni mraz ponegdje moguć i u nizijama. Dnevna temperatura biće malo niža od prosjeka, sa maksimalnim vrijednostima od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

U petak bi se preko naših krajeva sa sjeveroistoka premještalo jezgro hladnog vazduha, pa bi uz više oblaka ponegdje mogla pasti slaba kiša. Duvaće sjeveroistočni vjetar, dok bi se maksimalne temperature kretale od 12 stepeni na sjeveroistoku i istoku Srbije do 19 stepeni na zapadu Hrvatske.

Oko 20. oktobra moguć prvi konkretniji snijeg

Naredni vikend trebalo bi da bude suv i malo topliji, uz hladne noći. Ipak, oko 19. oktobra još jedan hladan prodor sa sjeveroistoka mogao bi usloviti formiranje ciklona negdje u blizini obale Tunisa.

Taj ciklon, u kombinaciji sa hladnim prodorom, mogao bi planinama regiona donijeti prvi konkretniji snijeg ove jeseni.

Prema procjeni Čubrila, oko 24. oktobra nad Evropom bi se mogla voditi „bitka“ između toplog strujanja sa jugozapadnog Atlantika i hladnog prodora iz oblasti Norveškog mora.

Meteorolog je naglasio da su svi navedeni podaci i procjene rezultat njegove vlastite meteorološke analize.