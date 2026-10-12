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Makron: Francuske snage zauzele tanker u Indijskom okeanu

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12.10.2026 22:30

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Француски председник Емануел Макрон држи говор током догађаја „Bpifrance Inno Generation (BIG)“, једног од највећих европских окупљања посвећених предузетницима, у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Julien De Rosa/Pool Photo via AP

Francuske mornaričke snage zaustavile su tanker u Indijskom okeanu za koji se smatra da je povezan sa nelegalnim transportom goriva, izjavio je francuski predsjednik Emanuel Makron.

Makron je objavio na društvenim mrežama da je mornarica presrela naftni tanker "DF Pik" na oko 800 kilometara južno od ostrva Reunion.

On je uz poruku priložio kratak video-snimak ukrcavanja francuskih vojnika na brod.

Prema podacima Službe za pomorski saobraćaj, tanker plovi pod zastavom Benina.

Direktor Prvog evropskog odjeljenja ruskog Ministarstva spoljnih poslova Artem Studenikov izjavio je da zadržavanje tankera pod zastavama stranih država od Francuske predstavlja pirateriju i pomorsku pljačku.

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Tagovi :

Emanuel Makron

Francuska

gorivo

Indijski okean

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