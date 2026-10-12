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Jamal prokomentarisao sliku svoje djevojke i zbunio čitav svijet

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12.10.2026 22:48

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Јамал прокоментарисао слику своје дјевојке и збунио читав свијет
Foto: Tanjug

Lamin Jamal i Ines Garsija su poprilično misteriozni kada su u pitanju njihovi planovi za budućnost, a ovim potezom su mnoge zaintrigirali.

Mladi, uspešni fudbaler Barselone, Lamin Jamal, nekoliko mjeseci je u vezi sa španskom influenserkom Ines Garsijom, pa osim što je u centru pažnje zbog uspjeha koje niže na terenu, redovno je na meti komentara javnosti i zbog ljubavnog života.

Sada je komentar koji je ostavio djevojci ispod objave privukao još veću pažnju, a poruka je ubrzo postala tema rasprave među njegovim fanovima.

"Moja žena, moja zvijezda", napisao je Jamal, a fanovi su različito protumačili njegove riječi.

Međutim, odgovora nema ni od fudbalera ni od influenserke, pa je očigledno da je Jamal samo želio da bude romantičan i pokaže svijetu koliko mu Ines znači.

Ovaj popularni par je navodno u vezi od proljeća ove godine, kada su privlačili pažnju komunikacijom na Instagramu, a krajem maja su se zajedno pojavili na proslavi završetka sezone Barselone, kada su i potvrdili romansu prenosi Super žena

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Lamin Jamal

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