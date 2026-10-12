"Zamalo sam umro": Glumac otkrio da je jedva preživio rutinski zahvat

Holivudski glumac Džejms Makavoj otkrio je da je zamalo izgubio život nakon komplikacija tokom medicinskog zahvata, kada su mu ljekari probušili pluća tokom biopsije.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, nakon višenedeljnog oporavka, čekale su ga naporne fizičke pripreme za ulogu Zveri u filmu "Glas", zbog koje je morao značajno da poveća mišićnu masu.

Glumac, poznat po ulogama u filmovima "Split" i "Glas", o dramatičnom iskustvu govorio je gostujući u podkastu "Armchair Expert", gdje je opisao kako su zdravstveni problemi umalo ugrozili njegov život i karijeru.

"Pluća su mi kolabirala dok sam bio sam kod kuće"

Zdravstveni problemi počeli su kada su ljekari na snimku njegovih pluća uočili sumnjivu senku. Kako bi utvrdili da li je riječ o kancerogenom oboljenju, odlučili su da urade biopsiju, ali je tokom zahvata došlo do ozbiljnih komplikacija.

"Tokom pretrage su mi probušili pluća jer su na snimku vidjeli neku senku. Htjeli su da urade biopsiju kako bi provjerili da li imam rak. Srećom, nije bio rak, ali zahvat je pošao po zlu i zamalo sam umro", ispričao je Makavoj.

Dva dana nakon intervencije vratio se kući, vjerujući da je najgore prošlo. Međutim, ubrzo je uslijedilo novo pogoršanje.

"Dva dana kasnije bio sam kod kuće i jedne noći, dok sam ležao u krevetu, pluća su mi jednostavno kolabirala. Bio sam potpuno sam. Bilo je suludo", prisjetio se glumac.

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Zbog komplikacija ponovo je završio u bolnici, gdje je proveo dvije do tri nedjelje. Ljekari su pokušavali različitim metodama da saniraju problem, ali bez uspeha, zbog čega je na kraju bila neophodna nova operacija.

"Na kraju su mi rekli: 'Moraćemo da vas operišemo. Otvorićemo vas, isprati sve posebnom otopinom i očistiti pluća'", ispričao je Makavoj.

Poslije borbe za život čekale su ga naporne pripreme za ulogu

Uprkos ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, glumac je morao relativno brzo da se vrati poslovnim obavezama. Najprije ga je čekalo snimanje filma iz serijala "X-Men", u kojem je tumačio profesora Čarlsa Ksavijera, a potom je imao svega četiri do pet meseci da se pripremi za film "Glas".

Ovog puta od njega se očekivala znatno zahtevnija fizička transformacija. U filmu "Split" njegova mišićava građa bila je manje uočljiva, dok je u nastavku, "Glasu", veći dio vremena provodio kao Zver, i to u scenama snimanim na otvorenom.

"U 'Glasu' sam, za razliku od 'Splita', većinu vremena bio Zver, i to napolju, usred dana. Nema studijskog osvjetljenja koje može da ti pomogne da izgledaš bolje, pa sam znao da moram ozbiljno da se potrudim", objasnio je glumac.

Kako bi što prije postigao željene rezultate, angažovao je ličnog trenera Magnusa Ligdbera, za kog je u šali rekao da izgleda poput Vikinga. Trener je doputovao u Montreal, gdje je Makavoj snimao "X-Men", i osmislio mu poseban režim ishrane i vežbanja.

Prvih mjesec dana nije smio da trči ni da vozi bicikl

Oporavak je, međutim, zahtijevao strpljenje. Tokom prve četiri nedjelje nakon izlaska iz bolnice Makavoj nije smio da se izlaže većim fizičkim naporima.

"Mogao sam da hodam, ali nisam smio da trčim, vozim bicikl niti da radim bilo šta slično", rekao je glumac.

Uprkos ograničenjima, svakodnevno je odlazio na snimanje i provodio duge sate na setu kao profesor Ksavijer. Tek kada je počeo da vraća snagu i pokretljivost, postepeno je uvodio intenzivnije treninge.

Uz pomoć trenera uspio je da u relativno kratkom periodu poveća mišićnu masu i pripremi se za fizički zahtevnu ulogu Zveri.

Trening mu postao opsesija

Makavoj je priznao da mu se intenzivno vježbanje toliko dopalo da je u jednom trenutku postao gotovo opsjednut treninzima i mišićavim izgledom koji je postigao.

Takav način života zadržao je neko vrijeme, ali je 2024. godine dobio ulogu za koju mu izrazito mišićava građa više nije odgovarala, pa je odlučio da promijeni režim treninga.

Njegovo iskustvo pokazuje koliko fizičke transformacije za filmske uloge mogu da budu zahtjevne, posebno kada se odvijaju neposredno nakon ozbiljnih zdravstvenih problema, prenosi b92.