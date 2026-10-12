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Trišić Babić: Izbušene gume turista iz Srbije u Sarajevu posljedica antisrpske kampanje Konakovića

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12.10.2026 22:07

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Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je da su izbušene gume na vozilima turista iz Srbije u Sarajevu posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.

"Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume. Čestitam, ministre", navela je Trišić Babić na Iksu.

Ona je istakla da će kao nepopravljivi optimista ostaviti još malo prostora za mogućnost da se možda neki komšija naljutio, jer mu je neko stao na parking.

U sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak nepoznata osoba je probušila dvije gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka.

Ovo je za Kliks potvrdila vlasnica vozila, državljanka Srbije koja protekle tri godine često boravi u Sarajevu.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Elmedin Konaković

Sarajevo

turisti

Izbušene gume

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