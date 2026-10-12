Blanuša ostaje bez funkcije, Petrović bez partije

Ljubiša Petrović nastavlja borbu protiv vrha stranke. Najavljuje žalbe na odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše da ga se isključi dan nakon održanih izbora. Na izlaznim vratima nije samo Petrović, nego i sam Blanuša o čijoj sudbini će SDS odlučivati uskoro.

Odluka o isključenju Ljubiše Petrovića nije konačna, ni jednostavna kako se u početku mislilo. Gradonačelnik Bijeljine je obezbijedio određenu podršku unutar stranke, međutim, pitanje je koliki je kapacitet onih koji su uzeli da brane njegov slučaj. Mogućnost žalbe na odluku predsjednika stranke Branka Blanuše postoji, naročito zbog kršenja procedura koje propisuje sam SDS. Sa druge strane, slučaj Petrovića, barem po Statutu stranke, čist je kao suza. Nije ispoštovao odluke partije, podržao je SDS-ovog protivkandidata i tokom čitavog predizbornog kalkulisanja javno je kritikovao sam vrh stranke.

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Eventualno popuštanje i praštanje Ljubiši Petroviću dovelo bi do još većeg nepovjerenja u SDS. Njegovo isključenje možda nije konačno, ali je sigurno. Moguće je i da Petrović partiju zamijeni Listom.

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Branko Blanuša i dalje prelazno rješenje

Kada je riječ o Branku Blanuši, njegova sudbina na čelu SDS-a ide sličnom putanjom. Njegovo šefovanje, ako ga je i bilo, bliži se kraju. Blanuša se pojavio kao žrtveno jagnje na prijevremenim izborima. Zbog nepomirljivih struja unutar SDS-a, Blanuša je došao kao prelazno rješenje. Nakon poraza na izborima, možda malo i ishitreno, stigla je još jedna kompromisna odluka. Ponavljanje kandidature na opštim izborima, uz to i predsjednička fotelja u SDS-u. Ishitrena odluka ispostaviće se kao loš politički potez.

Branko Blanuša ATV

Nesigurna igra pred Draškom Stanivukovićem, loše pozicioniranje u stranci, kao i loši kadrovski potezi, srozali su SDS na minimum. Za mandata Branka Blanuše SDS je izgubio poziciju druge najveće stranke u Republici Srpskoj, a upisali su dupli poraz na kandidaturama za inokosne funkcije.

Tema "razno" koja je na dnevnom redu sjednice Glavnog odbora zasigurno će se pretvoriti u temu "ostavka". Ipak, do kada će Blanuša ostati u fotelji teško je reći. Trenutno SDS-u nije problem sam Branko Blanuša, koliko njegov nasljednik. Raspodjela moći unutar SDS-a na koncu je koštala i članstva Ljubiše Petrovića.

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Slučaj "Petrović" jasno je podvukao liniju između nekoliko zvučnih funkcionera Srpske demokratske stranke. Na jednoj strani je bivši predsjednik Milan Miličević koji je zatražio da se o isključenju gradonačelnika Bijeljine razgovara. Podršku su mu dali i Želimir Nešković, dok je Aleksandra Pandurević daleko žustrija u svojim nastupima i kritikama Branka Blanuše. Uz njih, bijeljinsko rukovodstvo SDS-a, barem većim dijelom, stalo je na stranku Ljubiše Petrovića.

Sa druge strane, Ognjen Bodiroga, šalje poruku da je počelo čišćenje SDS. Po njemu, Statut je jasan i tu nema izuzetaka.

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Kakvog je stava Marinko Božović još uvijek ne znamo. On se po ovoj temi nije oglašavao. Kao kandidat SDS-a Božović je najviše bio napadan od strane Petrovića, ali i Nebojše Vukanovića. Gradonačelnik Bijeljine je otvoreno i bez zadrške radio protiv partijskog kolege.

Nebojša Vukanović i Ljubiša Petrović Facebook

Zbog neriješenih unutarstranačkih računa, pozicija Branka Blanuše je jasna. Fotelja predsjednika stranke mu je izmaknuta, ali ko će u nju sjesti još nije dogovoreno.