Minić: Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je pisac Branko Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine, uspomenu na ljude koji su nosili breme jednog teškog vremena i obilježio djetinjstva mnogih generacija.

"Srećan sam što Hašani dobijaju pozorište i obećavam da će institucije Srpske i u narednom periodu raditi na oživljavanju Hašana i očuvanju Ćopićevog djela", naveo je Minić na "Iksu".

On je dodao da mu je istinski žao što danas nije bio u prilici da prisustvuje manifestaciji u čast velikog Branka Ćopića.

U Hašanima, rodnom kraju Branka Ćopića, danas je održana književna manifestacija "Ćopićevim stazama djetinjstva".

Istinski mi je žao što danas nisam bio u prilici da prisustvujem manifestaciji u čast velikog Branka Ćopića. Branko je svojim djelima sačuvao dušu Krajine, uspomenu na ljude koji su nosili breme jednog teškog vremena i obilježio djetinjstva mnogih generacija. Srećan sam što Hašani dobijaju pozorište i obećavam da će institucije Srpske i u narednom periodu raditi na oživljavanju Hašana i očuvanju Ćopićevog djela. — Savo Minić (@minic_savo) October 12, 2026

Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u Hašanima.

Prvu književnu nagradu dobio je 1938. godine od Akademije sedam umjetnosti za kratku priču, 1939. godine dobio je Rakićevu nagradu, a 1940. nagradu Srpske kraljevske akademije.

Njegova antologijska zbirka pripovjedaka "Bašta sljezove boje" osvojila je Njegoševu nagradu 1972. godine, a NIN-ovu nagradu za najbolji roman dobio je 1958. godine za roman "Ne tuguj, bronzana stražo".

Od 1968. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Izvršio je samoubistvo skokom sa mosta na Savi u Beogradu 26. marta 1984. godine