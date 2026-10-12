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Minić: Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine

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12.10.2026 21:41

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Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je pisac Branko Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine, uspomenu na ljude koji su nosili breme jednog teškog vremena i obilježio djetinjstva mnogih generacija.

"Srećan sam što Hašani dobijaju pozorište i obećavam da će institucije Srpske i u narednom periodu raditi na oživljavanju Hašana i očuvanju Ćopićevog djela", naveo je Minić na "Iksu".

On je dodao da mu je istinski žao što danas nije bio u prilici da prisustvuje manifestaciji u čast velikog Branka Ćopića.

U Hašanima, rodnom kraju Branka Ćopića, danas je održana književna manifestacija "Ćopićevim stazama djetinjstva".

Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u Hašanima.

Prvu književnu nagradu dobio je 1938. godine od Akademije sedam umjetnosti za kratku priču, 1939. godine dobio je Rakićevu nagradu, a 1940. nagradu Srpske kraljevske akademije.

Njegova antologijska zbirka pripovjedaka "Bašta sljezove boje" osvojila je Njegoševu nagradu 1972. godine, a NIN-ovu nagradu za najbolji roman dobio je 1958. godine za roman "Ne tuguj, bronzana stražo".

Od 1968. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Izvršio je samoubistvo skokom sa mosta na Savi u Beogradu 26. marta 1984. godine

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Savo Minić

Branko Ćopić

Republika Srpska

Književnost

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