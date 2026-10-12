Minić: Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je pisac Branko Ćopić svojim djelima sačuvao dušu Krajine, uspomenu na ljude koji su nosili breme jednog teškog vremena i obilježio djetinjstva mnogih generacija.
"Srećan sam što Hašani dobijaju pozorište i obećavam da će institucije Srpske i u narednom periodu raditi na oživljavanju Hašana i očuvanju Ćopićevog djela", naveo je Minić na "Iksu".
On je dodao da mu je istinski žao što danas nije bio u prilici da prisustvuje manifestaciji u čast velikog Branka Ćopića.
U Hašanima, rodnom kraju Branka Ćopića, danas je održana književna manifestacija "Ćopićevim stazama djetinjstva".
Istinski mi je žao što danas nisam bio u prilici da prisustvujem manifestaciji u čast velikog Branka Ćopića.
Branko je svojim djelima sačuvao dušu Krajine, uspomenu na ljude koji su nosili breme jednog teškog vremena i obilježio djetinjstva mnogih generacija.
Srećan sam što Hašani dobijaju pozorište i obećavam da će institucije Srpske i u narednom periodu raditi na oživljavanju Hašana i očuvanju Ćopićevog djela.— Savo Minić (@minic_savo) October 12, 2026
Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u Hašanima.
Prvu književnu nagradu dobio je 1938. godine od Akademije sedam umjetnosti za kratku priču, 1939. godine dobio je Rakićevu nagradu, a 1940. nagradu Srpske kraljevske akademije.
Njegova antologijska zbirka pripovjedaka "Bašta sljezove boje" osvojila je Njegoševu nagradu 1972. godine, a NIN-ovu nagradu za najbolji roman dobio je 1958. godine za roman "Ne tuguj, bronzana stražo".
Od 1968. godine bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Izvršio je samoubistvo skokom sa mosta na Savi u Beogradu 26. marta 1984. godine
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