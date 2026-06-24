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Francuska oborila 339 temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka mjerenja

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:24

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Француска оборила 339 температурних рекорда током најтоплијег дана од почетка мjерења
Foto: Pixabay

Francuska je zabeležila 339 novih temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka mjerenja 1947. godine, dok je ekstremni toplotni talas zahvatio veliki dio zemlje.

Prema podacima meteoroloških službi, na 135 stanica oboreni su apsolutni temperaturni rekordi, prenio je portal BFM TV. Najviša temperatura izmjerena je u mjestu Pizos u departmanu Land, gdje je zabilježeno 44,3 stepena Celzijusa. U istoj oblasti, stanica Sabrs registrovala je rekordnih 42,5 stepeni. Najteže pogođen bio je zapadni dio Francuske.

U departmanu Vandeja temperatura je dostigla 44 stepena u Le Erbijeu, dok su u Sen-Fuljanu i Paluu izmerena 43,8 stepeni. Temperature iznad 43 stepena zabilježene su i u više mjesta u departmanima Men i Loara, Žirond, De Sevr, Šarant, Atlantska Loara i Primorski Šarant. Toplotni talas zahvatio je i centralni dio zemlje, gdje su novi rekordi postavljeni u departmanima Šer, Endr i Endr i Loara, sa temperaturama koje su dostizale više od 43 stepena.

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Na jugozapadu Francuske novi rekordi registrovani su u departmanu Lo, dok je u Tuluzu izmjereno 41 stepen Celzijusa. U gradu Po temperatura je dostigla 39,9 stepeni. Rekordne vrijednosti zabilježene su i u sjeverozapadnim regionima zemlje.

U Renu je izmjereno 41,3 stepena, dok je u Kanu oboren prethodni temperaturni rekord sa maksimalnih 40,3 stepena Celzijusa. Meteorološka služba Meteo-Frans upozorila je da bi pojedini rekordi i danas mogli da budu oboreni. Zbog ekstremnih vrućina, 58 departmana stavljeno je pod najviši, crveni stepen upozorenja, što pogađa oko 44 miliona stanovnika Francuske.

(Tanjug)

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Francuska

visoke temperature vazduha

vrućina

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