Barel nafte prvi put od 2. marta ispod 76 dolara

Autor:ATV redakcija
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Cijena sirove "brent" nafte prvi put je ispod 76 dolara od 2. marta, pokazali su podaci sa tržišta.
Fjučersi za septembar pojeftinili su u 5.09 časova za 1,08 odsto, na 75,97 dolara po barelu.
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Cijena fjučersa je nešto kasnije ponovo porasla na 76,11 dolara po barelu.
(SRNA)
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