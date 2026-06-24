Barel nafte prvi put od 2. marta ispod 76 dolara

Cijena sirove "brent" nafte prvi put je ispod 76 dolara od 2. marta, pokazali su podaci sa tržišta.

Fjučersi za septembar pojeftinili su u 5.09 časova za 1,08 odsto, na 75,97 dolara po barelu.

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Cijena fjučersa je nešto kasnije ponovo porasla na 76,11 dolara po barelu.

(SRNA)