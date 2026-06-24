Logo

Barel nafte prvi put od 2. marta ispod 76 dolara

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:47

Komentari:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijena sirove "brent" nafte prvi put je ispod 76 dolara od 2. marta, pokazali su podaci sa tržišta.

Fjučersi za septembar pojeftinili su u 5.09 časova za 1,08 odsto, na 75,97 dolara po barelu.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Američka administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom

Cijena fjučersa je nešto kasnije ponovo porasla na 76,11 dolara po barelu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

Barel nafte

pad cijena nafte

Komentari (0)

Pročitajte više

Бака Матија из Херцеговине

Društvo

Pouka iz Hercegovine: Baka Matija (87) ustaje u zoru, radi na njivi i ima važnu lekciju za mlade

2 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

2 h

0
Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

Region

Vrućine tek stižu u region: Evo kada meteorolozi najavljuju promjenu vremena

2 h

0
Москва, Русија

Republika Srpska

Delegacija MUP-a Srpske u Rusiji

2 h

0

Više iz rubrike

Цијене нафте пала на најнижи ниво у готово три мјесеца

Ekonomija

Cijene nafte pala na najniži nivo u gotovo tri mjeseca

14 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Jedan dan se ističe: Pogledajte kretanje cijena nafte od Memoranduma

20 h

0
Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ: Витез добија први Бинго хипермаркет

Ekonomija

Investicija vrijedna više od 10 miliona KM: Vitez dobija prvi Bingo hipermarket

21 h

0
Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

Ekonomija

Cijena sirove nafte najniža u posljednja tri mjeseca

1 d

0

  • Najnovije

09

59

Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

09

50

Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada"

09

46

Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda

09

36

Opomena pred sezonu radova: Vatrogasci apeluju na poljoprivrednike

09

34

Koliko koraka dnevno nam je potrebno za zdraviji život: Zaboravite 10.000

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima