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Stevandić: Vukanović negira srpske civilne žrtve, raskrinkaću ga do kraja

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 19:13

Komentari:

3
Предсједник НСРС
Foto: ATV

Predsjednik Parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović radi kao agent bošnjačke tajne službe AID i negira srpske civilne žrtve u Bratuncu.

"Vukanović je mandat završio najstrašnije - negirajući srpske civilne žrtve u Bratuncu. Kada sam ga suočio sa imenima ubijene djece i žena, ništa nije negirao, nego je nastavio da pljuje. Raskrinkaću ga do kraja", poručio je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Nenad Stevandić

Nebojša Vukanović

Komentari (3)

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