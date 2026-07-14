Stevandić: Vukanović negira srpske civilne žrtve, raskrinkaću ga do kraja

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović radi kao agent bošnjačke tajne službe AID i negira srpske civilne žrtve u Bratuncu.
"Vukanović je mandat završio najstrašnije - negirajući srpske civilne žrtve u Bratuncu. Kada sam ga suočio sa imenima ubijene djece i žena, ništa nije negirao, nego je nastavio da pljuje. Raskrinkaću ga do kraja", poručio je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Izdajnik koji radi kao agent muslimanskog AID-a mandat je završio najstrašnije - negirajući srpske civilne žrtve u Bratuncu. Kada sam ga suočio sa imenima ubijene djece i žena, ništa nije negirao, nego je nastavio da pljuje. Raskrinkaću ga do kraja! pic.twitter.com/xjlzOjO38S— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 14, 2026
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