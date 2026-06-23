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Investicija vrijedna više od 10 miliona KM: Vitez dobija prvi Bingo hipermarket

23.06.2026 12:33

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Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ: Витез добија први Бинго хипермаркет

Investicija vrijedna više od 10 miliona KM donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak, 26.6. u 10 časova na adresi Poslovni centar 96–2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 radnika. Istovremeno, stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobiće moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu.

Objekat se prostire na 4.900 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatesa i gastro odjela sa gotovim jelima.

Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3.000 kupaca očekuju poklon-paketi, obezbijeđeni su vaučeri za kupovinu, degustacije i promocije proizvoda, te zabavni sadržaji za najmlađe.

Bingo poziva građane Viteza i okolnih mjesta da 26. juna od 10 časova budu dio velikog otvorenja i zajedno obilježe početak rada prvog Bingo hipermarketa u ovom gradu.

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Tag :

Bingo d.o.o.

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