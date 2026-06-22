Provjerite da li je imate: Ova kovanica vrijedi i do 500 evra

Nisu sve evro kovanice iste vrijednosti. Dok većina vrijedi samo onoliko koliko piše na njima, pojedine rijetke kovanice zbog grešaka u kovanju mogu postići mnogo veću cijenu među kolekcionarima.

Jedan od takvih primjera je rijetka kovanica od 1 evra iz Monaka iz 2007. godine. Na određenom broju primjeraka nedostaje važan detalj – oznaka kovnice u obliku roga izobilja, koja se inače nalazi ispod lika princa Alberta Drugog.

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Prema pisanju njemačkih medija, samo 2.291 primjerak ove kovanice nema taj detalj. Ako se takva kovanica pronađe u novčaniku, vlasnik bi mogao imati pravi kolekcionarski raritet. Kolekcionari su spremni platiti i do 500 evra za ovaj primjerak.

Neke greške mogu da vrijede i stotine evra

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne treba previše nadati pronalasku vrijedne kovanice u svakodnevnom prometu.

Prave greške iz kovnice vrlo rijetko završe u opticaju.

Među zanimljivim primjerima su:

Okret matrice – ako je poleđina kovanice okrenuta u pogrešnom smjeru, vrijednost može doseći oko 200 eura.

Pogrešna podloga za kovanje (plančet) – ako se, na primjer, motiv kovanice od 2 evra pojavi na podlozi od 1 evra, vrijednost može narasti i do 650 evra.

Efekat "prženog jajeta" – kada unutrašnji dio kovanice od 1 ili 2 evra ima nepravilan oblik, može da vrijedi i do 100 evra.

Stručnjaci upozoravaju na lažne procjene

Stručna udruženja za trgovinu kovanicama upozoravaju da mnoge internet ponude pretjeruju s cijenama rijetkih kovanica.

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"Tržišne cijene od pet ili šest cifara za greške u kovanju potpuno su nerealne", navode stručnjaci i savjetuju oprez kod oglasa s nevjerovatno visokim iznosima.

Takođe upozoravaju da se obična oštećenja, ogrebotine ili manje razlike u izgledu često pogrešno predstavljaju kao rijetke greške koje vrijede mnogo novca.

Koje evro kovanice kolekcionari posebno traže?

Posebno zanimljive su kovanice iz malih država poput Monaka, San Marina i Vatikana.

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Razlog je što ove zemlje izdaju ograničene količine kovanica, pa su one često mnogo traženije među kolekcionarima.

Ako imate stare evro kovanice kod kuće ili u novčaniku, možda vrijedi provjeriti detalje, jedna mala greška može napraviti veliku razliku u vrijednosti, prenosi "Raport".