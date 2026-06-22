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Isplatili ste stambeni kredit? Pazite, vaša nekretnina možda i dalje ima "teret"

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:39

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Исплатили сте стамбени кредит? Пазите, ваша некретнина можда и даље има "терет"
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Šta se dešava kada se otplati stambeni kredit, a procedura brisanja hipoteke sa nepokretnosti postane administrativna zavrzlama?

Iskustvo jednog sugrađanina pokazuje da su koraci nakon isplate posljednje rate i dalje prilično nejasni i komplikovani.

Jedan čitalac portala Kamatica obratio se redakciji sa problemom koji je nastao nakon potpune otplate stambenog kredita, ukazujući na nejasnoće procedure brisanja hipoteke sa nepokretnosti.

Kako navodi, posljednju ratu stambenog kredita kod jedne banke u Srbiji uplatio je 15. maja 2026. godine, čime je kredit u cijelosti izmiren. Iako je brisovna dozvola, dokument neophodan za uklanjanje hipoteke iz evidencije katastra, ovjerena kod notara 4. juna, korisnik je uvid u taj dokument dobio tek 16. juna, nakon višenedjeljnog insistiranja prema banci.

U međuvremenu, kako piše Tamara Barbuza, hipoteka je i dalje upisana na predmetnoj nepokretnosti, a prema informacijama koje je dobio od kontakt centra Republičkog geodetskog zavoda, ne postoji evidentiran zahtjev niti otvoren predmet koji se odnosi na njeno brisanje.

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Ovakva situacija otvara pitanje ko je odgovoran za pokretanje postupka brisanja hipoteke nakon otplate kredita i koliko dugo građani mogu da čekaju da njihova nepokretnost bude oslobođena tereta koji više nema pravni osnov.

Povodom ovog slučaja Narodna banka Srbije (NBS) je dala odgovor da građani koji smatraju da su im prava povrijeđena imaju mogućnost da se obrate centralnoj banci.

Korisnik koji ima problem sa ispisom hipoteke može da podnese prigovor i pritužbu Narodnoj banci Srbije, pa će u odgovoru dobiti sveobuhvatno obrazloženje ko je i za šta odgovoran - naveli su iz NBS.

Za pojašnjenje procedure kontaktiran je i Republički geodetski zavod (RGZ), odakle su naveli da građani kojima je potrebna dodatna stručna pomoć mogu da se obrate njihovoj službi za besplatnu stručnu podršku.

Prema važećoj proceduri, nakon otplate stambenog kredita banka izdaje brisovnu dozvolu kojom potvrđuje da više nema potraživanja prema dužniku. Na osnovu tog dokumenta pokreće se postupak brisanja hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Međutim, u praksi nije rijetkost da građani nisu dovoljno informisani o tome da li zahtjev podnosi banka, notar ili sami vlasnici nepokretnosti, što često dovodi do zabuna i višenedjeljnog čekanja.

Dok hipoteka formalno ostaje upisana u evidenciji, vlasnici nekretnina mogu da se suoče sa poteškoćama ukoliko žele da prodaju stan, prenesu vlasništvo ili koriste nekretninu kao sredstvo obezbjeđenja za novo zaduženje.

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Tagovi :

Stambeni kredit

kredit

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