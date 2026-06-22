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Ko bi mogao biti Starmerov nasljednik?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:32

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Ко би могао бити Стармеров насљедник?
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Endi Bernam, političar Laburističke stranke koji je nedavno ostvario veliki uspjeh protiv ultradesničarske stranke Reform UK pod vodstvom Najdžela Faraža, reagovao je na najavu Kira Starmera da će podnijeti ostavku na poziciju premijera i potvrdio da će se kandidovati za njegovog nasljednika.

Bernam je na društvenim mrežama napisao da je Starmer dao veliki doprinos zemlji, i zahvalio mu na liderstvu i posvećenosti tokom, kako je naveo, veoma izazovnog perioda.

Istakao je da Starmerova odluka označava početak tranzicije i da je važno da taj proces bude sproveden na uredan i odgovoran način, i potvrdio da će se kandidovati na način kako predviđaju uobičajene procedure i tradicija.

Dodao je da zemlja očekuje stabilnost, ozbiljnost i nastavak rada na najvažnijim pitanjima, te da će prioriteti biti ekonomski rast, smanjenje životnih troškova, javne usluge, stanovanje i stvaranje prilika za nove generacije, prenose Nezavisne novine.

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Bernam je naveo da političke promjene ne smiju skrenuti pažnju sa odgovornosti da se poboljšaju životi građana.

Poručio je da je Laburistička partija uvijek bila najjača kada je gledala u budućnost sa samopouzdanjem i jasnim ciljem, te da će tranzicija biti pozitivan proces obnove za stranku i zemlju.

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Kir Starmer

Velika Britanija

ostavka

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