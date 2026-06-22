Premijer Velike Britanije podnio ostavku

Britanski premijer Kir Starmer objavio je danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera Laburističke stranke i dodao da je dokazao da njegovi kritičari nisu bili u pravu. U popodnevnim satima Endi Bernam trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer.

Podsjetio je na to da je prije šest godina preuzeo vođstvo nad Laburističkom strankom koja je, prema njegovim riječima, bila u političkom, finansijskom i moralnom bankrotu.

"Stalno su mi ponavljali da je moja stranka gotova, da smo prepušteni istoriji i da je osvajanje većine na opštim izborima, a kamoli uvjerljive većine, nemoguća misija", naveo je Starmer.

On je istakao tokom obraćanja javnosti ispred rezidencije britanskog premijera u Dauning stritu, da su dokazali da su ti ljudi pogriješili jer su "promijenili stranku, uklonili otrov antisemitizma, vratili povjerenje u ekonomiju, odbranu i nacionalnu bezbjednost i postali stranka koja je ponovo ponosno stajala sa Bogom uz nacionalnu zastavu".

Starmer je poručio da je naporan rad na promjenama imao jednu svrhu - da se Velika Britanija promijeni na bolje, da se izgradi pravednija zemlja sa dostojanstvom i poštovanjem za sve, ne samo za privilegovane, prenosi BBC.

"Nova laburistička vlada, prva u posljednjih 14 godina okrenula je stranicu u istoriji naše zemlje nakon više godina razočaranja i očaja i donijela šansu da se životi miliona ljudi promijene na bolje. Zato sam i ušao u politiku. Put do te tačke nije bio lak. Prije šest godina, naslijedio sam Laburističku stranku koja je bila politički, finansijski i moralno propala", rekao je Starmer i dodao da je ulazak u Dauning strit prije dvije godine bio trenutak najvećeg ponosa u njegovom životu.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja se stvarala mjesecima, naglo je pojačana u četvrtak kada je njegov stranački suparnik Endi Bernam, koji se smatra potencijalnim izazivačem za lidersku poziciju u Laburističkoj stranci, osvojio mjesto u parlamentu.

Bernamovi saveznici, uključujući pojedine poslanike i stranačke organizacije, pozvali su na "prenos vlasti".

U posljednjim danima i članovi kabineta sve otvorenije govorili su o potrebi za promjenom, a među njima je i britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander, koja se pridružila zahtjevima za reorganizaciju rukovodstva.

Među ministrima koji su zatražili Starmerovo povlačenje je i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, prenosi Tanjug.