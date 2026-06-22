Logo

Paklena vrućina zatvorila škole: Toplotni talas paralisao Francusku

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:10

Komentari:

0
Учионица
Foto: Pexels

Zbog ekstremno visokih temperatura francuske vlasti prinuđene su da preduzmu vanredne mjere, zbog čega će 845 škola i fakulteta u toj zemlji biti zatvoreno, a dodatnih 1.800 prilagodiće svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama.

Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre je saopštio da će škole i fakulteti ostati zatvoreni "uglavnom u departmanima pod crvenom upozorenjem" na vrućine, prenosi televizija BFM.

"Prvo, postoji pravilo, koje je da postoji kontinuitet javne službe, to je princip. Zatim, postoji sistem izuzeća, od trenutka kada je vjerovatno da će bezbjednost osoblja ili djece biti dovedena u pitanje, ona mora biti zatvorena", kazao je Žefre.

Александра Пријовић

Scena

Aleksandra Prijović obara rekorde

Prema podacima francuske meteorološke službe, danas Francusku očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašeno crven upozorenje, dok je u njih 40 proglašeno narandžasto upozorenje, što predstavlja dosadašnji rekordan broj departmana pogođenih najvišim upozorenjima toplotnog talasa.

Kolike temperature se očekuju?

Današnja predviđena maksimalna temperatura u Francuskoj je od 37 do 42 stepeni Celzijusa, što će se "približiti ili čak premašiti apsolutnim rekordima (za sve mjesece) u nekim područjima".

Francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je da će francuska vlada danas održati novi međuresorni krizni sastanak povodom toplotnog talasa, podsjećajući građane da je važno slijediti sve preporuke i biti oprezan.

Velike vrućine sve više utiču na svakodnevni život – od zdravlja i saobraćaja do rada javnih službi i obrazovnog sistema.

Francuske vlasti su u prethodnom periodu aktivirale brojne mjere zbog ekstremnih temperatura: otvoren je besplatan broj za pomoć građanima, dok su pojedine regionalne uprave već donijele odluke o prilagođavanju nastave i skraćivanju školskih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućine

Francuska

Temperatura

Komentari (0)

Pročitajte više

Превара на ауто-путевима

Društvo

Obratite pažnju na vozača BMW-a : Prevara na auto-putevima u BiH i Hrvatskoj

1 h

0
медвјед звијер дивља животиња

Srbija

Saša otišao na pecanje, pa završio na drvetu: Sat vremena se krio od opasne zvijeri

1 h

0
Александра Пријовић, нови албум

Scena

Aleksandra Prijović obara rekorde

1 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Srbija

Masovna hapšenja pedofila u Srbiji: Žrtve bila djeca od 6 godina

1 h

0

Više iz rubrike

Премијер Велике Британије поднио оставку

Svijet

Premijer Velike Britanije podnio ostavku

2 h

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Svijet

Sve više radnika u ovoj zemlji odlazi na bolovanje zbog stresa i sagorijevanja

3 h

0
Москва, Русија

Svijet

Moskva upozorava: NATO se sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine

3 h

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Sedam zemljotresa registrovano kod obale Krima

3 h

0

  • Najnovije

13

35

Cijene u Hrvatskoj deru kožu: Za ovo uzimaju nevjerovatnih 250 evra

13

31

Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor

13

31

Vens: Juče je bio veoma dobar dan

13

31

Amidžić: Istrajali smo do kraja - građani će lakše do prve nekretnine

13

21

UEFA opet kontrira FIFA-i

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima