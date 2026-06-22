Paklena vrućina zatvorila škole: Toplotni talas paralisao Francusku

Zbog ekstremno visokih temperatura francuske vlasti prinuđene su da preduzmu vanredne mjere, zbog čega će 845 škola i fakulteta u toj zemlji biti zatvoreno, a dodatnih 1.800 prilagodiće svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama.

Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre je saopštio da će škole i fakulteti ostati zatvoreni "uglavnom u departmanima pod crvenom upozorenjem" na vrućine, prenosi televizija BFM.

"Prvo, postoji pravilo, koje je da postoji kontinuitet javne službe, to je princip. Zatim, postoji sistem izuzeća, od trenutka kada je vjerovatno da će bezbjednost osoblja ili djece biti dovedena u pitanje, ona mora biti zatvorena", kazao je Žefre.

Scena Aleksandra Prijović obara rekorde

Prema podacima francuske meteorološke službe, danas Francusku očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašeno crven upozorenje, dok je u njih 40 proglašeno narandžasto upozorenje, što predstavlja dosadašnji rekordan broj departmana pogođenih najvišim upozorenjima toplotnog talasa.

Kolike temperature se očekuju?

Današnja predviđena maksimalna temperatura u Francuskoj je od 37 do 42 stepeni Celzijusa, što će se "približiti ili čak premašiti apsolutnim rekordima (za sve mjesece) u nekim područjima".

Francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je da će francuska vlada danas održati novi međuresorni krizni sastanak povodom toplotnog talasa, podsjećajući građane da je važno slijediti sve preporuke i biti oprezan.

Velike vrućine sve više utiču na svakodnevni život – od zdravlja i saobraćaja do rada javnih službi i obrazovnog sistema.

Francuske vlasti su u prethodnom periodu aktivirale brojne mjere zbog ekstremnih temperatura: otvoren je besplatan broj za pomoć građanima, dok su pojedine regionalne uprave već donijele odluke o prilagođavanju nastave i skraćivanju školskih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, prenose Nezavisne.