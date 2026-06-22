Masovna hapšenja pedofila u Srbiji: Žrtve bila djeca od 6 godina

U nastavku akcije "Armagedon“ a u sklopu međunarodne Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije djece na internetu pod nazivom “Piton”, policijski službenici MUP-a Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Područnim policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru uhapsili su 6 osoba.

Privedeni su: K.B (1985) državljanin Ruske federacije, D.V (1963) iz Novog Sada, A.M (1975) iz Zrenjanina, D.R (1977) iz Aleksinca i S.F (1994) iz Bora i N. T. (1979) iz Velike Plane zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju iz člana 185 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

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Za petoro osumnjičenih pedofila je od strane Posebnog odjeljenja za borbu protiv VTK VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati dok je za N. T. (1979) iz Velike Plane podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Žrtve djeca od 6 do 14 godina

Osumnjičeni su u dužem vremenskom periodu, putem interneta, preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Prilikom pretresanja stanova kod svih lica su uvidom u računare i računarsku opremu pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnom eksploatacijom djece od 6 do 14 godina.

Osumnjičeni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina da bi zatim stupali u kontakt sa oštećenim maloljetnim licima i od istih zahtijevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećena maloljetna lica.

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Jedan od osumnjičenih se tereti da je koristio lažni nalog na aplikaciji "Snepčet" gdje se isti predstavljao kao djevojčica dok je kod drugog osumnjičenog utvrđeno je da je član grupe na aplikaciji "Viber", a gdje je sa ostalim članovima pribavljao i dijelio materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastaviće da ulaže maksimalne napore u zaštitu djece od svih oblika zloupotrebe u digitalnom okruženju, kao jednog od svojih prioritetnih zadataka.

Kroz blisku saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu, nastaviće se aktivnosti na brzom otkrivanju, identifikaciji i hapšenju počinilaca, sa ciljem da internet prostor bude bezbjedniji za svako dijete.

(Kurir)