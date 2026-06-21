Pucao u oca, pa na majku krenuo mačetom: Jezivi detalji horora

Pištolj kojim je Zoran S. pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući u Petrovcu na Mlavi policija još uvijek nije pronašla, jer ga je osumnjičeni u bjekstvu "negdje izgubio“, prenose beogradski mediji.

Kako mediji prenose, Zoran S. je prvo pucao u oca, pa ranio majku, a poslije drugog metka pištolj je "blokirao“.

On je sa sobom ponio i mačetu, zaletio se ka majci i posjekao je. Ona je pala, a on je nastavio da je šutira i potom pobjegao.

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Podsjetimo, incident se dogodio sinoć oko 21 čas, kada je Zoran S. pucao na svoje roditelje, a onda pobjegao sa mjesta krvavog pira.

Užasu kod Petrovca na Mlavi, kako svjedoče komšije, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu.

U naletu bijesa, Zoran S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke. Metak je promašio oca, ali je majka teško povrijeđena. Ona je hitno prevezena u bolnicu, gdje se ljekari trenutno bore za njen život.

"Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe“

Kako svjedoče komšije, iz porodične kuće čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnjava.

"Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobjegao sa mjesta zločina", navode uplašeni mještani.

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Zoran S. je nakon krvavog čina pobjegao sa lica mjesta, a njegovi prijatelji su, kako saznajemo, mislili da se sklonio negdje da oduzme sebi život.

"Kada ga policija nije pronašla na mjestu zločina, a kako je već neko vrijeme pričao o tome da će da se ubije, a onda i pred pucnjavu da će ubiti i njih i sebe, mislili smo da će zaista to i da uradi", svjedoče za "Informer" prijatelji.

Ipak, Zoran S. se nakon nepuna tri sata predao policiji, kada je i ispitan o jezivom slučaju.