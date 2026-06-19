Boske do detalja opisao kako je ubio Baju

Saša Vuković Boske je na saslušanju u Tužilaštvu priznao da je ubio Aleksandra Nešovića Baju u restoranu "27" na Senjaku 12. maja, ali je rekao da je pucao u samoodbrani, stoji u zapisniku o saslušanju osumnjičenog.

Navodno, Saša Vuković Boske je izjavio da je duže vrijeme prije zločina bio u lošim poslovnim odnosima sa Nešovićem i da je strahovao da će ga Nešović ubiti.

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Vukovića Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti kao direktnog izvršioca ubistva na Senjaku, ali on tvrdi da je Nešović po drugom dolasku u restoran navodno bio naoružan, da je te večeri pokušao da riješi probleme koje je sa Aleksandrom Nešovićem imao prethodnih mjeseci, a da je Nešović prvi potegao pištolj.

"Vadim pištolj, koji mi je bio za pojasom i ispaljujem skoro cijeli šaržer metaka u Bajinom pravcu. Nisam gledao tačno gdje ispaljujem jer nisam nišanio, a moguće i da sam se zateturao", rekao je Saša Vuković pred tužilaštvom, a tvrdi "Informer".

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Osumnjičeni Vuković je navodno rekao da je u restoran došao na poziv bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića, koga poznaje iz MUP-ove škole u Sremskoj Kamenici.

Kako se nezvanično saznaje, Boske navodi da mu je bivši načelnik policije u jednom momentu rekao da će u restoran doći i Nešović.

"Milić mi je rekao da je vrijeme da stavimo tačku na našu priču u pozitivnom smislu. Nešović je došao. Rekao je Vesku (Veselinu Miliću): ‘Što me zoveš kad je ovaj ovdje?’ Krvinički me je pogledao, na šta mu je Vesko rekao: ‘Nemoj da mafijaš nego sjedi sa nama k'o čovjek. Ja samo hoću mir u gradu i nemam nikakvu zlu namjeru", rekao je Vuković navodno na saslušanju.

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Nešović je, međutim, izašao, a u restoran se ponovo vratio navodno na Vukovićev poziv.

Vuković tvrdi da je tada već ostao sam za stolom, da je Milić otišao, kao i da su u momentu ubistva u tom dijelu restorana on i Nešović bili sami.

Osumnjičeni takođe navodi da se u strahu od Nešovića oko Nove godine sklonio u Ameriku.

"Po povratku u Srbiju saznao sam da mi prijeti opasnost od Baje, da hoće da me likvidira", rekao je Vuković na saslušanju, kada je otkrio da ga je brinuo “Događaj na Autokomandi”.

Podsjetimo, “događaj na Autokomandi“ tiče se druge istrage, pokrenute nakon ubistva na Senjaku, kada je Vuković navodno 5. novembra u jednom restoranu iz pištolja otvorio vatru na Miloša Nilovića zvanog Runjo, ali na te okolnosti nije htio da da izjavu.