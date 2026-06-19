Majka dječaku ubici poslala poruku 2 minuta prije masakra

Viši sud u Beogradu izrekao je juče u 10 sati presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović opisao je na koji način je dječak ubica izvršio nezapamćeni zločin koji je trajao 2 minuta i 1 sekundu.

Naime, dječak ubica se vratio iz etno sela sa drugom i njegovom majkom prije roditelja i sestre. Bio je sam. On je ušao u stan, a majka ga je pozvala poslije minut. On je poslije nekoliko minuta stavio stolicu ispred ormana u kom se nalazilo oružje, a kad je primijetio kameru, smijao se i mahao a potom ju je onesposobi. Dječak ubica je rekao da je stavio majicu preko kamere, piše Blic.

Utvrđeno je da je Vladimir Kecmanović u tom periodu koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

Dječak ubica je izvadio iz ormara dva pištolja, sa ukupno 92 metka i rekao je da je planirao sve da ih iskoristi.

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Pištolje je stavio stavio u fioku radnog stola gdje ih je držao do ujutru.

Jeziva pretraga dječaka ubice

Potom je dječak ubica izvršio različite pretrage na internetu poput "Ministarstvo odbrane Ukrajine", "mobilni telefoni, tarifni paketi, internet".

Oko 2 ili 3 časa, uoči masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", dječak ubica je u kupatilu pravio molotovljeve koktele i sakrio ih je u radnom stolu. Imao je zamisao da ih baci na vrata učionice i da spreči ukoliko bi neko pokušao da interveniše.

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Potom je ponovo pretraživao na internetu "Srbija uvodi doživotne kazne", "da li se može otvori brava pištolja". Posljednja pretraga na internetu je zabilježena oko 5.30 časova.

Dječak ubica je oko 6.20 izvršio pretragu na internetu "Moj ES dnevnik".

Iako je trebalo da zajedno krenu oko 8 sati, Miljana Kecmanović je sa kćerkom otišla iz stana u kojem je sam ostao dječak ubica.

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On je napravio sliku gdje je na tepih stavio dva pištolja, okvire za pištolj i četiri Molotovljeva koktela. U stanu je repetirao "češku zbrojevku".

Oružje i municiju je stavio u svoj ranac.

U 8.31 sati je Miljana dječaku ubici poslala poruku: "Jel si uspeo da stigneš na čas", a dječak ubica je dva minuta kasnije ušao u hodnik škole i stao.

Pričao sa čuvarom prije nego što ga je ubio

Čuvar Dragan je otvorio vrata i razgovarao sa dječakom ubicom nekoliko minuta.

Dječak ubica je potom sa rancem okačenim oko struka sa prednje strane ušao u hol.

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Dragan je ustao sa pulta i okrenuo leđa dječaku ubici kada je on iz ranca izvadio pištolj i ispalio prvi hitac.

U holu škole je ubio Dragana, Anu Božović, Bojanu Asović i Sofiju Negić.

Kroz hol se kretao i zamijenio prvi okvir. Pucao je i u pravcu dječaka koji je bježao niz hodnik, ali ga nije pogodio.

Kretao se kroz hodnik gde je došao do kabineta istorije. Unutra je bilo 23 đaka, nastavnica istorije i student na praksi.

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Dječak ubica je izjavio da je nasumično pucao i da mu se ništa nije otelo kontroli.

U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, a 34 su pogodile žrtve.

U učionici su pronađena dva okvira i ranac dječaka ubice u kojem su pronađeni: pištolj, okvir sa 10 metaka, Molotovljevi kokteli, majica, šorc, digitron, selotejp, lenjir...

On je potom izašao kroz prozor učinioce. U školskom dvorištu je odbacio pištolj bez metka u cijevi. Dječak ubica je rekao da je to odbacio da bi zaštitio sebe.

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Potom je trčao prema drvetu gdje je sjeo i rukama se uhvatio za lice gledajući u istom pravcu oko minut.

Pozvao policiju i rekao šta je uradio

Zatim je otrčao na drugi kraj dvorišta odakle je pozvao policiju. Tada je rekao da je pucao, da je uzeo očev pištolj, da je ranio nekoga, ne zna koga i ne zna koliko njih, da je to učinio zato što je psihopata, da mu nije niko rekao da je psihopata, da nije bio ljut, jednostavno se osjetio tako. Rekao je da je morao da se smiri i rekao je gdje je ostavio pištolj. U toku razgovora je i uhapšen.

Dječak ubica je rekao da je zvao policiju jer je mislio da je to ispravno, a plašio se da neko može da ga povredi ili ubije.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

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Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dječak ubica je ispričao da je dvije ili tri nedjelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima djece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

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Takođe, pretraživao je na internetu "kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje", "antisocijalno ponašanje kod djece", "revidirani portret psihopata", "antisocijalni poremećaj ličnosti", "sajt češka zbrojevka", "volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata", "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje", "smrtna kazna u Srbiji", "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", "razlika između psihopata i normalnih ljudi".

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Predsjednik sudskog veća izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dječak ubica masakr počinio za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u čuvara Dragana.

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Anđelko Aćimović, otac djevojčice Angeline, koja je 3. maja 2023. godine ubijena u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar", oglasio se za Blic TV nakon presude kojom su roditelji ubice njihove kćerke oglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne. On je po izlasku iz suda naveo da je prezadovoljan presudom i poručio da je sadašnji sudija Dragan Martinović, koji je doneo odluku "maestralno uradio svoj posao".

Advokat Stefan Ćorda naveo je da on i njegove kolege advokati koji su zastupali porodice žrtava u OŠ "Vladislav Ribnikar" ne mogu da ulože žalbe na presudu, već samo tužilaštvo na visinu izrečene kazne, kao i odbrana Kecmanovića koja može da se u celosti žali na presudu.

- Imajući u vidu da ovaj postupak teče u blagovremenim rokovima, očekujem da ćemo do kraja godine da imamo rasplet - naveo je Ćorda.

Predsjednik sudskog veća Dragan Martinović, tokom obrazloženja presude govorio o oružju koje je pronađeno kod Kecmanovića.