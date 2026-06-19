Serija jakih zemljotresa pogodila Rusiju nedaleko od nuklearne baze: Građanima izdato upozorenje

Serija jakih zemljotresa, jačine i do 6,7 stepeni po Rihteru, pogodilo je obalu Kamčatke u svega sat i po vremena.

Snažni potresi su krenuli oko 8 časova po našem vremenu. Prvi je bio jačine 5,5, drugi jačine 6,7 stepeni. UTC. Nakon toga su uslijedili slabiji potresi. U 08:52 po srpskom vremenu zabilježen je zemljotres jačine 6,2, a u 09:03 potres jačine 5,3 stepena po Rihteru.

Svi su se dogodili u Tihom okeanu, na udaljenosti od oko 150 do 180 kilometara od nuklearne podmorničke baze Ribači. Nema podataka o materijalnoj šteti ni o povređenima.

Nakon potresa izdato je upozorenje na opasnost od manjeg cunamija i dolaska talasa na kopno.

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"Prema podacima Centra za cunami, moguć je dolazak talasa do obale“, saopštila je pres služba regionalne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije.

Stanovništvo regiona pozvano je da ne boravi u priobalnim zonama. Prema prognozama, u oblasti Petropavlovska Kamčatskog očekuje se talas visine šest centimetara. On bi trebalo da stigne do administrativnog centra regiona u 19:53 po lokalnom vremenu.

Ka obali kod naselja Ust-Kamčatsk u 19:33 mogao bi da stigne talas visine 25 centimetara, a do sela Nikoljskoe 38 centimetara.

Građani u Petropavlovsku svjedočili su da se potres "dobro osjetio".

"Osjetili smo na prvom spratu, trajao je dosta dugo", "Kao u talasima da je išao, dugo je treslo", pisali su građani na platformi EMSC.

(telegraf)