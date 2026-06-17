Uručeni ključevi kuće porodici Popara, čiji je objekat oštećen prilikom zemljotresa

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović danas je u Bileći uručio ključeve kuće porodici Popara čiji je objekat oštećen prilikom zemljotresa u aprilu 2022. godine.

Sekretarijat je na osnovu zaključka koji je donijela Vlada Republike Srpske još ranije potpisao ugovor o izvođenju građevinskih radova u iznosu od preko 82.000 KM.

Jović je izrazio zadovoljstvo zbog završetka projekta, prvenstveno jer su radovi na objektu počeli u februaru tekuće godine. Istakao je da je to još jedan dokaz koliko je međuinstitucionalna saradnja neophodna i važna u rješavanju problema ugroženih kategorija.

Takođe je napomenuo da je projekat finansirao Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, dok je opština Bileća preuzela obavezu izdavanja potrebnih dozvola i priključaka. Kuća nije obnovljena već je u potpunosti izgrađen novi objekat jer je stari klasifikovan kao jedan od najugroženijih i najviše oštećenih, dodao je Jović.

Danica Popara se zahvalila Vladi Republike Srpske, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije i svim ostalim institucijama koje su doprinijele tome da danas uđe u novu kuću koja je sigurna.

Napominjemo da je Sekretarijat još ranije potpisao sporazume o saradnji na realizaciji projekata izgradnje stambenih objekata s načelnicima Bileće, Ljubinja i Berkovića. Ovim sporazumima je predviđeno stambeno zbrinjavanje 16 porodica čiji su objekti oštećeni prilikom zemljotresa i koji nisu uslovni za stanovanje, a ukupna vrijednost projekata iznosi preko 1,4 miliona KM, saopšteno je iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.