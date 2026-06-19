ISIS pozvao mudžahedine na napad: Zapalite stadione, napravite stampedo

Pristalice terorističke organizacije Islamska država (ISIS)pozvani su da izvrše napade dok milioni ljudi putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi prisustvovali utakmicama. U propagandnoj poruci navodi se sljedeće:

- Ti, mudžahedine, imaš čitav mjesec da pratiš okupljanja i pokreneš napade, jer se neobuzdane horde nevjernika okupljaju na ulicama, a tribine su ih prepune. Gdje god udariš, nanijećeš bol, a gdje god djeluješ, izazvaćeš štetu.

Pristalice ekstremističke grupe potom su pozvane da zamisle haos koji bi napad mogao da izazove na prepunom stadionu.

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🏴‼️🇺🇸 🏆 — The Islamic State threatens the FIFA World Cup, calling for lone wolf attacks, declaring it a "golden opportunity".



🚨 — 🏴 ISIS-K (ISKP) is the branch of ISIS that usually carries out high-casualty events globally, more than any… pic.twitter.com/AZW7MWY5GP — Debbie Schwenk (@debbie_schwenk5) June 19, 2026

- Tvoj nož je prolio krv, a gdje god si udario automobilom, izazvao si stampedo. Zamislite da uspjete da izazovete požar na tribinama i pokrenete masovni stampedo koji bi odnio stotine života ljudi iz nacije Trojstva i ateizma. To je ideja koju vrijedi sprovesti - stoji u poruci ISIS-a.

Propagandna poruka završava se pozivom pristalicama da ne propuste, kako navode, "zlatnu priliku" za napade na zapadne zemlje i njihove građane.

Ovo se dogodilo nakon što su simpatizeri ISIS-a uputili sličnu prijetnju, pozivajući ekstremiste da napadnu stadione Svjetskog prvenstva i kao metu označe papu.

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Na propagandnoj grafici prikazan je papa Lav XIV kako drži loptu Svjetskog prvenstva, uz tekst u kojem se pominje njegova posjeta Kanarskim ostrvima u junu.

Ovogodišnji turnir, koji će se održati širom čitavog kontinenta, trebalo bi da bude Svjetsko prvenstvo sa najviše bezbjednosnih mjera u istoriji.

Trening kamp reprezentacije Engleske, prema navodima medija, zaštićen je sa tri bezbjednosna prstena, a zvaničnici ne žele ništa da prepuste slučaju zbog mogućih prijetnji.

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Biće uvedena stroga zona zabrane letenja radi zaštite od napada dronovima, dok je uspostavljen poseban komandni centar za neprekidno praćenje bezbjednosne situacije.

Naoružani policajci, pripadnici obezbjeđenja i čuvari neprestano patroliraju oko baze reprezentacije Engleske u Prerij Vilidžu, u saveznoj državi Kanzas.

Postavljene su i dodatne zaštitne mjere kako bi se spriječilo da stanovnici obližnjeg stambenog kompleksa nadgledaju ekipu koju predvodi selektor Tomas Tačel.

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Policija će pratiti autobus reprezentacije Engleske na relaciji između hotela i trening centra u obližnjem naselju Svoup Soker Vilidž.

Jedan izvor blizak reprezentaciji izjavio je:

- Bezbjednost igrača, stručnog štaba i njihovih porodica apsolutni je prioritet, ali su mjere predostrožnosti u SAD dodatno pojačane. Igrači će svuda biti okruženi pokretnim bezbjednosnim kordonom. Hotel reprezentacije postaće praktično neosvojiva tvrđava - izjavio je jedan izvor blizak reprezentaciji.

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Jedna od neobičnih mjera koje organizatori turnira primjenjuju jeste korišćenje pasa robota za zaštitu osoblja.

Ovi uređaji biće raspoređeni u Međunarodnom centru za emitovanje programa organizacije FIFA u Dalasu, gde će pomagati u patrolnim aktivnostima.

Snimci pokazuju kako se psi roboti kreću na četiri noge kroz objekat, a pojedini tokom demonstracija izvode i različite pokrete. Robote je proizvela kompanija Hyundai Motor Company, jedan od sponzora turnira.

(San)