Turska dala zeleno svjetlo! Ovo bi moglo da rješi jednu od najvećih misterija svijeta

Visoko u planinama istočne Turske nalazi se neobična geološka formacija koja već decenijama izaziva rasprave među naučnicima, istraživačima i vjernicima širom svijeta.

Riječ je o lokaciji Durupinar kod planine Ararat, uzvišenju koje svojim oblikom podsjeća na ogromni “brod” i za koje pojedini istraživači vjeruju da predstavlja posljednje počivalište - Nojeve barke.

Istraživači ne kriju ambicije

Sada je senzacionalna teorija dobila priliku za provjeru. Tim istraživača okupljen oko projekta Noah's Ark Scans saopštava da je njihov turski partner dobio zvanične dozvole državnih organa za sprovođenje do sada najobimnijeg naučnog istraživanja ove lokacije!

Prema najavama, ekspedicija će koristiti savremenu tehnologiju koja do sada nije primenjena na ovom mestu, prenosi Dejli Mejl.

U planu su nedestruktivna bušenja jezgra tla, zatim korišćenje naprednih sistema daljinskog osmatranja, najsavremenijih uređaji za snimanje podzemnih struktura, kao i specijalnog podzemnog drona Gopher, čiji će zadatak biti mapiranje prostora skrivenog ispod površine.

Istraživači ne kriju ambicije. U saopštenju navode da se nadaju da će prikupiti “neoborive dokaze“ da je upravo ovde završila Nojeva barka opisana u Bibliji.

Kao što smo već pisali, istraživački tim je koristio georadar kojim je skenirao više od šest metara ispod površine. Prema njihovim tvrdnjama, uređaj je otkrio strukture “pravilnih uglova” i “šupljine” koje ne odgovaraju prirodnim geološkim procesima.

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Jedna od osoba uključenih u projekat, Lauren Vike, smatra da istraživanje ima mnogo širi značaj od pukog naučnog poduhvata.

“Ovo je potvrda da je jedna od najčešće ismevanih priča u istoriji - priča o Nojevoj barci - stvarna, kao i Bog koji ju je nadahnuo“, izjavila je.

Prvi rezultati se očekuju krajem godine, nakon obrade i verifikacije prikupljenih podataka.

Radar otkrio dugačak tunel?

Lokaciji Durupinar se nalazi oko 29 kilometara južno od planine Ararat, najvišeg vrha Turske. Zanimljivo da je savremeni svijet za njeno postojanje saznao tek sredinom 20. vijeka.

Prema lokalnim izvještajima, obilne kiše i zemljotresi, tokom maja 1948. godine, odnijeli su velike količine blata koje su prekrivale teren. Nakon toga, neobična struktura postala je vidljiva, a prvi ju je navodno primetio jedan kurdski pastir.

Od tada lokacija ne prestaje da privlači pažnju.

Najzanimljivije tvrdnje istraživačkog tima Noah's Ark Scans odnose se na ono što, navodno, leži ispod površine.

Član ekspedicije Endru Džons tvrdi da su radarska snimanja pokazala postojanje “tunela” koji nije ispunjen sedimentom i koji vodi do velike centralne šupljine.

Po njegovim riječima, prvi veliki prostor pojavljuje se na dubini od oko četiri metra i proteže se više od 12 metara. “Tunel” zatim nastavlja da se spušta još približno osam metara, gdje se povezuje sa “ogromnom centralnom prostorijom” vidljivom na radarskim snimcima.

“Pretpostavljamo da bi to mogao biti dio Nojeve barke, možda centralna dvorana ili pojedine palube. Sigurno postoji nešto sačuvano pod zemljom“, rekao je.

On smatra da je tunel mogao predstavljati “glavni prolaz koji je povezivao odeljke naenjene životinjama”.

Dimenzije neobične formacije

Jedan od argumenata koji istraživači smatraju posebno važnim jesu razlike u sastavu zemljišta.

Analize su pokazale da se zemlja unutar formacije razlikuje od okolnog tla. Ona je manje alkalna, sadrži više organske materije i veće količine kalijuma.

Prema Džounsu, upravo takve promjene mogu nastati tokom dugotrajnog raspadanja velikih drvenih konstrukcija.

“Testovi pokazuju da su ove razlike stvarne i da postoji manje od pet odsto vjerovatnoće da su nastale slučajno. To nam daje oko 95 odsto sigurnosti da je uzrok nešto poput raspadnutog drvenog broda“, tvrdi stručnjak.

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Dodatnu pažnju privlače i dimenzije neobične formacije. Prema biblijskom predanju, barka je bila “300 lakata duga, 50 lakata široka i 30 lakata visoka”, što približno odgovara dužini od 157 metara, širini od 26,2 metra i visini od 15,8 metara.

Prema istraživačima, mjere lokacije Durupinar veoma su bliske pomenutim vrijednostima, zbog čega vjeruju da sličnost nije slučajna.

Ipak, većina geologa ostaje oprezna. Brojni stručnjaci smatraju da je Durupinar prirodna geološka formacija nastala dijelovanjem erozije, klizišta i drugih prirodnih procesa. Za sada ne postoji naučni dokaz koji bi potvrdio da se ispod nje nalaze ostaci drevnog broda.

S druge strane, pristalice teorije o Nojevoj barci vjeruju da će nova istraživanja konačno dati odgovor na pitanje koje intrigira čovječanstvo vekovima.

(telegraf)