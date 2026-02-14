Logo
U BiH izbio gejzir, geolog tvrdi da ima nafte

ATV

14.02.2026

10:36

Гејзир избио у Домаљевцу
Foto: Screenshot / YouTube

Kada se prije petnaestak dana iznenada na lokaciji Staklenik kod male opštine Domaljevac-Šamac u Posavskom kantonu, smještene uz desnu obalu rijeke Save u Posavini, iz zemljine utrobe pojavio gejzir (termalni izvor na zemaljskoj površini koji u manje ili više redovnim vremenskim razmacima izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu), mještani su u prvi mah bili u nevjerici, piše "Avaz".

Ipak, stariji ljudi su odranije znali da je baš ovdje davne 1961. godine potekla topla, geotermalna voda i da su bile dvije aktivne bušotine.

Društvo

HET: Od sutra regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

Na ovom kompleksu je jedna kompanija s nekoliko staklenika organizovala proizvodnju paradajza, sve do unazad 15 godina, kada je prestala s radom.

Analiza otkrila naftu

Ovaj lokalitet obilaze ljudi od struke, prije svih geolozi, među njima i magistar geologije Petar Katanić, koji je za "Dnevni avaz" ispričao šta je na toj lokaciji zatekao.

Kaže kako su tačni podaci da su bušotine geotermalne vode ovdje iskopane 1961. godine na dubini od 1.275 metara i da su korištene za proizvodnju povrća.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Zbog čega je proizvodnja stala, nije mogao reći, ali je ustvrdio da je analiza pokazala kako u toploj vodi, osim drugih minerala, ima i naftnih indikatora pa je izvjesno da ovdje na dubini od 3.000 metara ima nafte.

Načelnik opštine Domaljevac-Šamac Stjepan Piljić kaže za "Avaz" da ih je ničim izazvano ponovno aktiviranje bušotine iznenadilo i zateklo jer sada na red dolazi pitanje korištenja ovog prirodnog blaga.

Na lokalitetu Staklenik, odnosno kompleksu od osam hektara opštinske zemlje, nalaze se dvije bušotine. One su prije 15 godina zatvorene ventilima koji su bili teški po 100 kilograma, ali su ih lopovi odnijeli u staro željezo, što je izazvalo aktiviranje prve bušotine.

Nemaju viziju kako koristiti vodu

"Mi, kao mala opština, zasad nemamo viziju kako i u koje svrhe koristiti toplu vodu, blago koje imamo. Prvo se mora uraditi projekat da se bušotina stavi pod nadzor, pa je očistiti, da vidimo čime raspolažemo, a to mora uraditi struka i sve se to mora platiti. Onda bismo uradili viziju korištenja ove tople vode ponovo u proizvodnju paradajza i u topličko-turističke svrhe. Za sve ovo trebaće nam podrška sa viših nivoa vlasti", kaže Piljić.

Цвијеће

Savjeti

Koje cvijeće se poklanja za Dan zaljubljenih?

U međuvremenu, mještani Domaljevca strahuju da im vrela voda podzemnim kanalima ne stigne u bunare i zagadi vodu.

Inače, Domaljevac ima najveću temperaturu vode u BiH, od 96 stepeni Celzijusa.

Geotermalna energija koristila se više od 20 godina u stakleničkoj proizvodnji (uzgoj povrća i cvijeća), a prestala je 2013. godine i od tada nema nikakvog korištenja ovog potencijala, podaci su Federalnog zavoda za geologiju (FZZG) BiH.

Sve pojave mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u Bosni i Hercegovini vezane su uz geološke manifestacije uzrokovane kretanjem tektonske ploče Adria.

Nafta

