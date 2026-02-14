Zanimljiva poruka zalijepljena na vratima prodavnice u Gradišci

Na vratima jedne male prodavnice u Gradišci osvanula je rukom napisana poruka koja je privukla pažnju prolaznika i kupaca.

Umjesto uobičajenih obavještenja o sniženjima ili radnom vremenu, vlasnici su se odlučili na jednostavan, ali direktan apel mušterijama.

Na papiru zalijepljenom na staklu stoji:

“Molimo vas da prilikom kupovine, stvari stavljate isključivo u korpu. (Ne u vaše torbe, džepove i slično…) hvala!“

Iza ove kratke poruke krije se mnogo veći problem sa kojim se suočavaju male, porodične radnje, piše "Mikro mreža".

Sitne krađe, koje možda djeluju beznačajno, za male trgovce predstavljaju ozbiljan udar na poslovanje.

Za razliku od velikih trgovačkih lanaca, gdje se manjak robe lakše “utopi” u velikim prometima i zalihama, u malim prodavnicama svaka ukradena stvar se odmah osjeti.

Jedan nestali proizvod direktno pogađa vlasnika, jer smanjuje ionako skromnu zaradu.