Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

U Bijeljini je održana tematska sjednica o stanju u poljoprivredi. Poljoprivrednicima Gradska uprava preko Odjeljenja za poljoprivredu i Agrarnog fonda duguje skoro 4 miliona KM za prethodni period.

Do danas novac dobili nisu, a na sjednici se nije pojavio ni gradonačelnik ni opozicija.

Hitna isplata neisplaćenih podsticaja, redovna dinamika isplate, procentualno povećanje u budžetu za poljoprivredu, povratak pšenice na 10 pfeninga, transparentni pravilnici i sastanci sa poljoprivrednicima prije kreiranja budžeta, neki su od zaključaka današnje tematske sjednice.

Od gradonačelnika i opozicije danas ni traga.

"Nažalost na tematskoj sjednici se nisu pojavili oni koji trebaju, ni prvi čovjek grada Bijeljine se nije pojavio što je apsurd apsurda, ali nema veze mi pozivamo na odgovornost i to će narod procijeniti kakva je situacija i šta će biti. U suštini zaključci korektni i konkretni", kaže Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice.

"Jedan od najvažnijih zaključaka je da su zahtijevali da se za budžet za 2026. godinu, poljoprivredni podsticaji budu 5% u odnosu na budžet i sigurna sam da će odbornici to i podržati", rekla je Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.

Poljoprivrednicima se duguje za prošlu godinu i dio od 2024. Za milionska dugovanja gradonačelnik ponovo krivi druge, a činjenica je da je ponovnom realokacijom sredstava i ova stavka dovedena u pitanje.

"Trenutna dugovanja prema našim poljoprivrednicima na nivou grada Bijeljina su preko 3,6 miliona KM, od čega se 31, milion odnosi na dug Agrarnog fonda prema proizvođačima, a ostalo se odnosi na Odjeljenje za poljoprivredu prema našim poljoprivrednim proizvođačima za sjetvu kukuruza za 2025. godinu i taj iznos je pola miliona KM", objašnjava Dragiša Živanović, direktor Agrarnog fonda, Bijeljina.

"Upravljati Zakonitim budžetom, sredstvima građana, mimo Zakona, podzakonskim aktima, samovoljom svog organa koji ih donosi bez kako ste čuli konsultacija sa Udruženjima je prostor manipulacija budžetom ovog grada, građana i svima nama", rekla je Slobodanka Marjanović, Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Eurofarmer“, Bijeljina.

Petrović se na sjednici pojavio nije. Po njemu krivi su drugi, kao npr.Ministarstvo poljoprivrede koje je uredno isplatilo sve što je trebalo i Ministarstvo finansija.

Semberski heroj iza tastature je preko Fejsbuka poručio: Kome se ne sviđa ovakva dinamika isplate, slobodan je da dalje zahtjeva i brani svoja prava, i da blokira grad ako želi!!!