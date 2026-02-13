Logo
Large banner

Nakon pritisaka Vlada KS proglasila Dan žalosti

Izvor:

Kliks

13.02.2026

13:38

Komentari:

0
Влада КС након притиска јавности ипак прогласила Дан жалости због трамвајске несреће у Сарајеву
Foto: Anadolu/Denis Zuberi

Vlada Kantona Sarajevo je nakon posljednjeg zasjedanja u 13:30 sati proglasila Dan žalosti povodom tramvajske nesreće u Sarajevu. Do proglašenja dolazi nakon značajnog pritiska javnosti na ministre.

Dan žalosti je sutra, 14. februara na prostoru Kantona Sarajevo.

Jutros je Vlada KS raspravljala, bez glasanja, o tome da li treba proglasiti Dan žalosti, a prema nezvaničnim informacijama Kliksa, SDP-ovi ministri nisu bili za to, uz obrazloženje "da se radi o još jednoj saobraćajnoj nesreći". U isto vrijeme, prema našim saznanjima, premijer Nihad Uk i ministri Naše stranke i NiP-a su insistirali na proglašenju.

SDP-ov ministar Kenan Magoda je u izjavi za Klix.ba tvrdio da su svi SDP-ovi ministri bili za proglašenje, stoga je nejasno zašto, ukoliko su svi za, to nisu uradili odmah jutros prilikom prvog zasjedanja Vlade KS.

Podijeli:

Tagovi :

Dan žalosti

Kanton Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

Republika Srpska

Trišić Babić: Dužnost njegovati kulturu sjećanja na borce i njihovu žrtvu

4 h

0
Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Društvo

Oglasio se sindikat GRAS-a: Vozač tramvaja apsolutno nije odgovoran za tragediju

4 h

0
Пискарјов: Запад обучава подстрекаче за саботаже током избора у Русији

Svijet

Piskarjov: Zapad obučava podstrekače za sabotaže tokom izbora u Rusiji

4 h

0
Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

BiH

Komšićev pokušaj "podvale"? Oglasio se Stejt department, nigdje ne spominju ni Dodika ni Srpsku

4 h

2

Više iz rubrike

Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Aerodrom bez dozvole progutao 50 miliona KM

19 h

2
Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Gradovi i opštine

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

20 h

1
Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

Gradovi i opštine

Gradska Skupština jasna: Pomoć Vodovodu može, ali ne i poskupljenje vode

21 h

0
Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

Gradovi i opštine

Drama sa srećnim krajem u Prijedoru: Beba rođena u kolima hitne pomoći

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner