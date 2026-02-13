Nakon pritisaka Vlada KS proglasila Dan žalosti

Vlada Kantona Sarajevo je nakon posljednjeg zasjedanja u 13:30 sati proglasila Dan žalosti povodom tramvajske nesreće u Sarajevu. Do proglašenja dolazi nakon značajnog pritiska javnosti na ministre.

Dan žalosti je sutra, 14. februara na prostoru Kantona Sarajevo.

Jutros je Vlada KS raspravljala, bez glasanja, o tome da li treba proglasiti Dan žalosti, a prema nezvaničnim informacijama Kliksa, SDP-ovi ministri nisu bili za to, uz obrazloženje "da se radi o još jednoj saobraćajnoj nesreći". U isto vrijeme, prema našim saznanjima, premijer Nihad Uk i ministri Naše stranke i NiP-a su insistirali na proglašenju.

SDP-ov ministar Kenan Magoda je u izjavi za Klix.ba tvrdio da su svi SDP-ovi ministri bili za proglašenje, stoga je nejasno zašto, ukoliko su svi za, to nisu uradili odmah jutros prilikom prvog zasjedanja Vlade KS.