13.02.2026
13:08
Zapadne zemlje obučavaju podstrekače za izvođenje sabotaže tokom predstojećih parlamentarnih izbora u Rusiji i planiraju da ubace agente za vršenje uticaja u državne organe Ruske Federacije, upozorio je Vasilij Piskarjov, predsjedavajući Komisije Državne dume za istraživanje stranog miješanja u ruska unutrašnja pitanja.
"Naša analiza pokazala je da je u toku aktivan rad na obučavanju podstrekača za izbore. Zapad će pokušati i da ubaci svoje agente za vršenje uticaja u državne organe", napisao je Piskarjov na "Telegramu".
Piskarjov je istakao da je obuka ponuđena uglavnom u Njemačkoj i baltičkim zemljama.
"Brojna odjeljenja su aktivna, uključujući za obuku samoprozvanih `kandidata`, odnosno onih koji će biti unaprijeđeni u izbornim kampanjama u vladine agencije. Zatim su tu `glasači` i `posmatrači`. Njih sve uče metodama provociranja na biračkim mjestima, kao i osiguravanja glasova koje oni žele", naveo je Pisarjov.
On je naglasio da su samo u Letoniji obuku prošle hiljade ljudi u posljednjih nekoliko godina.
