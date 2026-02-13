U Minhenu bezbjednosna konferencija; Učestvuje Željka Cvijanović

U Minhenu danas počinje 62. bezbjednosna konferencija, na kojoj i ove godine učestvuje srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Tokom tri dana, biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti, na kojima će učestvovati brojni šefovi država i lideri međunarodnih organizacija.

Vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku, još jednom će omogućiti debate o ključnim aktuelnim izazovima spoljne i bezbjednosne politike. Više od 60 šefova država i vlada iz cijelog svijeta potvrdilo je svoje prisustvo, većinom iz evropskih zemalja, a teme o kojima će razgovarati su brojne - od evropske bezbjednosti i odbrane, preko budućnosti transatlantskih odnosa, do suprotstavljene vizije globalnog poretka.

Ključnim događajima, prisustvovaće i ove godine srpski član Predsjedništvo Željka Cvijanović, a biće ovo svakako i prilika za bilateralne susrete.

Dolazak u Minhen potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao dio diplomatske ofanzive koju je najavio za ovaj mjesec.

Pred početak konferencije, objavljen je Izvještaj o bezbjednosti u kojem su kritikovani američka bezbjednosna strategija i Donald Tramp.

Ključna primjedba je da Trampova vlast optužuje Evropsku uniju za cenzuru i kršenje demokratskih vrijednosti, a ne kritikuje Rusiju.

Diplomate ocjenjuju da će ovaj skup biti posvećen onome što je prošle godine bio uvod u nova globalna kretanja i nove transatlantske odnose, prije svega Evrope i SAD. Taj uvod, dao je američki potpredsjednik Džej Di Vens, koji je rekao da, kada je riječ o Evropi, prijetnja nisu ni Rusija ni Kina, već prijetnja dolazi iznutra, iz same Evrope.

Svi čekaju ovogodišnje poruke iz SAD, čiju delegaciju u Minhenu, brojniju nego ikada, predvodi državni sekretar Marko Rubio.