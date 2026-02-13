Nema bezbjednosnih garancija dok Kijev ne postigne mir sa Moskvom

Vašington ne planira da pruži bezbjednosne garancije Ukrajini dok Kijev ne postigne mirovni sporazum sa Moskvom, objavio je "Politiko", pozivajući se na neimenovane evropske i američke zvaničnike.

Prema riječima visokorangiranog američkog zvaničnika, predsjednik SAD Donald Tramp nastoji da iskoristi bezbjednosne garancije kao polugu uticaja na ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

"On želi da se mnogo pitanja učvrsti i stabilizuje prije nego što zapravo potpiše. Ne želi samo da ga potpiše, a ako to nekako ometa dalje mirovne pregovore, koja je svrha?", rekao je neimenovani zvaničnik.

Izvor ističe da teritorijalno pitanje ostaje "glavna tačka spoticanja" na pregovorima.

"Obje strane su prilično ukopane, ali mislim da svi osjećaju da postoji put naprijed", rekao je izvor.