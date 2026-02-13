Logo
Ukrajina obustavila isporuke nafte Mađarskoj iz Rusije

SRNA

13.02.2026

09:43

Украјина обуставила испоруке нафте Мађарској из Русије

Ukrajina je obustavila isporuke nafte Mađarskoj iz Rusije putem naftovoda "Družba" kako bi stvorila poteškoće mađarskoj Vladi pred parlamentarne izbore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Ovog puta žele da ugroze energetsku bezbjednost Mađarske", rekao je Sijarto u video-snimku koje je emitovao televizijski kanal M1 u vezi sa izvještajima u mađarskim medijima o prekidu transporta sirove nafte kroz naftovod koji prolazi preko ukrajinske teritorije.

Prema Sijartoovim riječima, Zelenski je donio političku odluku da blokira obnavljanje isporuka nafte Mađarskoj putem cjevovoda "Družba", iako je cjevovod tehnički potpuno spreman za obnavljanje isporuka i nema tehničkih ili tehnoloških razloga koji sprečavaju ponovno pokretanje.

"Zelenski očigledno vjeruje da može dovesti aktuelnu Vladu u težak položaj tokom predstojećih parlamentarnih izbora tako što će poremetiti snabdijevanje zemlje energijom", ocijenio je Sijarto.

Sijarto je napomenuo da time ukrajinske vlasti efikasno pokušavaju da podrže mađarsku opozicionu stranku Tisa, koja se takmiči sa vladajućom strankom Fides.

On je postupke Kijeva opisao kao grubo miješanje u izbore i istakao da će čak i ako Ukrajina ne dozvoli obnavljanje isporuka nafte Mađarskoj putem cjevovoda "Družba", Vlada garantovati bezbjednost snabdijevanja energijom za sve potrošače.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj, koji će rezultirati formiranjem nove vlade, zakazani su za 12. april.

Mađarska

Ukrajina

Gasovod

